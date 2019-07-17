Ювелирные украшения-символы, которые приносят счастье

Одни носят ювелирные украшения, чтобы выделиться, другие следуют каждому тренду из глянцевых журналов. Но спустя тысячи лет драгоценности остаются талисманами и оберегами для тех, кто верит в силу камней, золота, серебра и знаков, воплощенных в аксессуарах. Вместе с национальным ювелирным брендом "Укрзолото" поговорим о личных украшениях, которые созданы не только для того, чтобы украшать.

Драгоценности на счастье: персональные талисманы

Самые популярные украшения-знаки:

• подковы;

• ангелы;

• крылья;

• звезды;

• якорь;

• древо Жизни;

• кольцо-бесконечность;

• ключики;

• клевер;

• кольца-короны.

Выбирая драгоценности в подарок, обращайте внимание не только на красоту, но и на философию, которую несет ювелирный сюрприз.

Кулон-ключик

Возможно, драгоценный ключ откроет двери к вашей мечте? Простой кулон или подвеска на браслете будут всегда подсказывать, что всё возможно! А если выбрать серебряное украшение, то интуиция усилится, и вы быстрее найдете дорогу к удаче.

Парные украшения

Большая удача — найти в мире человека, который понимает вас лучше, чем кто-либо! Такая связь особенно ценна. Разделите свои эмоции со второй половинкой. И это не обязательно должна быть любовь всей жизни. Лучшая подруга, мама или сестра будут рады, если получат в подарок парный кулон-сердечко или интересное серебряное кольцо с особенной надписью.

Украшения-четырехлистники

Приносит ли клевер с четырьмя листиками удачу? Наверняка, если эта легенда существует тысячи лет. Сережки с черными агатами или ювелирной эмалью — стильный повседневный аксессуар, который приблизит к мечте и притянет веру, дачу, любовь и надежду.

Именное колье

Популярные колье с собственным именем носили едва ли не все девчонки в романтичные 90-е! Но сегодня фирменный талисман Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город" снова в моде. Персонификация как тренд говорит о желании быть замеченным. Но подаренное близким человеком, серебряное колье с именем наполняется новым значением.

Кольцо-корона

Смело назовем его легендарным украшением! Корона или миниатюрная тиара на пальчике делает девушек смелее, увереннее в себе и… красивее. Как иначе, если на вас драгоценность, достойная принцессы? А еще кольцо в виде короны — идеальный подарок для королевы сердца на годовщину свадьбы или день рождения.

Каждый из нас заслуживает лучшего! Но ждать чудес не стоит: дарите близким и себе любовь и ювелирные сокровища. Драгоценные подарки от чистого сердца — идеальные талисманы, ведь они хранят сильные и позитивные эмоции. Радуйте друг друга каждый день. Из таких приятных мелочей и складываются самые красивые истории любви и преданности.