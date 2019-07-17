Ювелирные украшения-символы, которые приносят счастье

 
Ексклюзивы
1/5
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 387
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 756
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 603
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 657
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3105
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1440
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 387
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 675
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1737
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 891
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2592
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 1773
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
среда, 17 июля 2019 15:47

Ювелирные украшения-символы, которые приносят счастье

  Комментировать

Одни носят ювелирные украшения, чтобы выделиться, другие следуют каждому тренду из глянцевых журналов. Но спустя тысячи лет драгоценности остаются талисманами и оберегами для тех, кто верит в силу камней, золота, серебра и знаков, воплощенных в аксессуарах. Вместе с национальным ювелирным брендом "Укрзолото" поговорим о личных украшениях, которые созданы не только для того, чтобы украшать.

Драгоценности на счастье: персональные талисманы

Самые популярные украшения-знаки:

• подковы;
• ангелы;
• крылья;
• звезды;
• якорь;
• древо Жизни;
• кольцо-бесконечность;
• ключики;
• клевер;
• кольца-короны.

 

Выбирая драгоценности в подарок, обращайте внимание не только на красоту, но и на философию, которую несет ювелирный сюрприз.

Кулон-ключик

Возможно, драгоценный ключ откроет двери к вашей мечте? Простой кулон или подвеска на браслете будут всегда подсказывать, что всё возможно! А если выбрать серебряное украшение, то интуиция усилится, и вы быстрее найдете дорогу к удаче.

Парные украшения

Большая удача — найти в мире человека, который понимает вас лучше, чем кто-либо! Такая связь особенно ценна. Разделите свои эмоции со второй половинкой. И это не обязательно должна быть любовь всей жизни. Лучшая подруга, мама или сестра будут рады, если получат в подарок парный кулон-сердечко или интересное серебряное кольцо с особенной надписью.

 

Украшения-четырехлистники

Приносит ли клевер с четырьмя листиками удачу? Наверняка, если эта легенда существует тысячи лет. Сережки с черными агатами или ювелирной эмалью — стильный повседневный аксессуар, который приблизит к мечте и притянет веру, дачу, любовь и надежду.

Именное колье

Популярные колье с собственным именем носили едва ли не все девчонки в романтичные 90-е! Но сегодня фирменный талисман Кэрри Брэдшоу из сериала "Секс и город" снова в моде. Персонификация как тренд говорит о желании быть замеченным. Но подаренное близким человеком, серебряное колье с именем наполняется новым значением.

 

Кольцо-корона

Смело назовем его легендарным украшением! Корона или миниатюрная тиара на пальчике делает девушек смелее, увереннее в себе и… красивее. Как иначе, если на вас драгоценность, достойная принцессы? А еще кольцо в виде короны — идеальный подарок для королевы сердца на годовщину свадьбы или день рождения.

Каждый из нас заслуживает лучшего! Но ждать чудес не стоит: дарите близким и себе любовь и ювелирные сокровища. Драгоценные подарки от чистого сердца — идеальные талисманы, ведь они хранят сильные и позитивные эмоции. Радуйте друг друга каждый день. Из таких приятных мелочей и складываются самые красивые истории любви и преданности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ювелирные украшения-символы, которые приносят счастье». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Умер последний казацкий атаман

Сожгли украинский городок с деревнями по окрестностях

Открыли католический университет

Галичанин получил Нобелевскую премию

Военные выступили против власти

Словака избрали королем Мадагаскара

Город штурмовали месяц

Вещи и косметику забирали у мертвецов. 5 лет назад Россия сбила Боинг МН17

Самое читаемое
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 27243
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
FaceApp: как будут выглядеть звезды в старости
14
 Просмотров: 25239
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
Самая богатая девушка мира Кайли Дженнер обнажилась в сети
10
 Просмотров: 24662
Дети на берегу реки нашли клад
Дети на берегу реки нашли клад
 Просмотров: 22302
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
FaceApp распространился на политиков: как в старости будут выглядеть Зеленский и Вакарчук
16
 Просмотров: 19676
Новости компаний
"Мед-Део" - лечение зубов от профессионалов
"Мед-Део" - лечение зубов от профессионалов Просмотров: 18
От деревянного котла к Slim-бойлеру: как изменились водонагреватели больше, чем за 2 века
От деревянного котла к Slim-бойлеру: как изменились водонагреватели больше, чем за 2 века Просмотров: 153
Автоматический полив Hunter стал дешевле
Автоматический полив Hunter стал дешевле Просмотров: 36
В честь Дня рождения Taburetka.ua, получите 13% скидку на всю мебель
В честь Дня рождения Taburetka.ua, получите 13% скидку на всю мебель Просмотров: 54
Как десантники оценили новую технику
Как десантники оценили новую технику Просмотров: 81
Больше всего комментируют
13
"Чем больше будут зарабатывать люди – тем быстрее заработает экономика"
11
Вчера проходил, сегодня - "ніт". Социологи не могут "поделить" Вакарчука
3
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
2
Конституционный суд признал декоммунизацию законной
1
"После выборов президента в стране царит безвластие" - Жадан
Голосов: 84
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua