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пятница, 05 марта 2021 12:28

Уроки английского для детей - секреты эффективных занятий

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Современные родители хотят, чтобы дети мало ли не с пеленок учили английский язык на ровне с родным. Для этого существует много методик и даже языковые школы, набирающие малышей. Когда начинать учить английский с детьми решать родителями. Психологи и преподаватели не дают одного ответа на этот вопрос. Сходятся мнения практически во всех только на том, что для детей уроки английского в языковой школе, с репетитором или дома с родителями должны быть веселыми и увлекательными. Детей также нужно мотивировать и увлекать в процесс. Например, в нашей школе действует система бонусов на уроках английского для детей, на сайте https://greencountry.com.ua/ru можно детальнее с ней познакомиться.

Эффективные занятия английским для детей на курсах: какие они

Детских курсов английского есть множество. Все они предлагают разные методики преподавания и формы обучения.

  Занятия иностранным языком должны быть интересными
Занятия иностранным языком должны быть интересными

Выбирайте для ребенка школу, учитывая его особенности. Но некоторые принципы будут неизменны для всех детей. Уроки на курсах иностранного языка для детей должны отличатся от школьных. Занятия 45 минут или час с одним учебником и проверкой домашнего задания неэффективны и скучны даже для взрослых. Детям уроки не должны напоминать обычную школу. Активные игры, просмотры фрагментов мультфильмов, эстафеты, песенки - все это может быть частью урока. Преподаватель должен заинтересовать и подобрать разные активности для детей, соответственно их возрасту.

Ребенок не должен боятся преподавателя. Строгий учитель с указкой будет действовать кардинально наоборот, отбивая любое желание учится.

Чем больше разных видов заданий на работу в группе, парами, самостоятельно, активных игр - тем лучше. Дети запоминают информацию проще, если не концентрируются на том, что это учеба, а просто играют. В процессе игры дети запоминают намного больше, чем сидя за книгой по несколько часов.

Уроки английского для детей дома: как организовать

Для дошкольников посещение языковой школы может быть стрессом. Если родители имеют неплохие знания английского и время, уроки английского для детей дома - неплохая идея. Принцип организации таких домашних занятий тот же, что и на курсах. Ребенку должно быть весело и легко. Заставлять малыша сидеть за книгой или подолгу писать буквы - плохая идея.

Найдите в сети уроки на YouTube для ребенка определенного возраста. Смотрите их вместе. Обсуждайте, делайте небольшие задания для закрепления.

Во время прогулок называйте ребенку предметы или животных, встречающихся по пути. Используйте сразу небольшие конструкции.

Пойте вместе песенку, делая зарядку, чтобы выучить части тела. Учите стишки, книги с картинками помогут понять смысл ребенку.

Не бойтесь, что ребенок не поймет смысла в сказках или мультфильмах на английском языке. У малышей отлично развито восприятие языка по интонации и из контекста. Так они учили родной язык, и так будут воспринимать несложную лексику английского.

Делайте уроки веселыми и интерактивными, результат будет значительно лучше, скучных занятий по учебнику.

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Дата
05
марта

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