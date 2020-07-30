Уничтожение клопов с гарантией качества в Киеве и Одессе!

Соседство с клопами крайне неприятно. Эти назойливые кровососы оставляют болезненные укусы, не дают полноценно отдыхать и спать, провоцируют аллергические реакции у человека.

У вас появились клопы? Мирно сосуществовать с такими соседями не выйдет. Уничтожение клопов в Киеве и Одессе задача сложная и в тоже время может быть элегантной в исполнении. И чем сложнее стадия заражения, тем вероятнее всего, что дезинсекция от Pestro.com.ua ваш оптимальный вариант, учитывая твердость гарантии.

В практике самостоятельного бытового истребления мало историй с хорошим концом. Избавиться от столь неприятных кровососов не удается доступными средствами из строительного магазина, поскольку к этим средствам клопы отлично приспособились.

Взвешенное решение в такой ситуации – служба по уничтожению клопов "Pestro". Сервис использует в борьбе с клопами самую новую технологию больших микрокапсул, которая гарантирует 100% уничтожение постельных клопов.

Избавиться от тараканов и клопов не удается средствами из строительного магазина, поскольку к этим средствам они отлично приспособились

Избавление от клопов в квартире проводится путем обработки определенных поверхностей методом орошения микрокапсулированным раствором без цвета и запаха. Процедура обработки от клопов отличается от уничтожения тараканов. В отличие от этих насекомых клопы – кровососущие и не интересуются альтернативными источниками пищи, поэтому подманить на обработанную поверхность аттрактантом не получиться. Сегодня, единственный эффективный способ их выведения – это применение препаратов с технологией больших микрокапсул, в которых капельки инсектицида заключены в полиуретановую капсулу и не проваливаются на пористых материалах.

Обработке подлежат как зараженные комнаты, так и смежные с ними. Особое внимание уделяется спальной мебели и пространству за ним, а также плинтусам, стенам, местам возле обогревательных приборов.

Находиться в помещении можно всего спустя 2 часа после проведения дезинсекции и проветривания.

Избавиться от тараканов и клопов не удается средствами из строительного магазина, поскольку к этим средствам они отлично приспособились

С осторожностью относитесь к покупке товаров и вещей, бывших в употреблении, т.к. эта одна из причин возможного заражения постельными клопами.

Контакты офисов "Pestro":

г. Киев т. 044 200 23 20; ведущий специалист Ващенко Сергей

г. Одесса т. 048 775 20 19; ведущий специалист Матрос Евгений