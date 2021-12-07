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среда, 08 декабря 2021 12:32

Ты можешь получить качественное школьное образование на дому

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Дистанционное образование – явление не новое. Но последние события в Украине и в мире заставляют задуматься об изменениях. Все больше семей выбирают такую форму обучения для своих детей.

  В дистанционной школе «Джерело» учатся в 1-11 классах дети из всех регионов Украины и около 60-ти стран мира
В дистанционной школе «Джерело» учатся в 1-11 классах дети из всех регионов Украины и около 60-ти стран мира

Если традиционная школа не устраивает

Дистанционное образование необходимо ученикам, желающим получить основательные знания в собственном темпе обучения. Это отличный вариант для детей, которым сложно учиться в традиционном шумном классе. Или для учащихся, которым трудно просыпаться по утрам и воспринимать материал в первой половине дня. Также "дистанционка" лучший вариант для юных спортсменов, начинающих актеров, одаренных деток, которым тесно в рамках стандартной программы.

Некоторые выбирают такой формат из-за затяжной болезни или в случае необходимости периодически возвращаться на лечение. Не редкость в наше время и случаи буллинга в традиционной школе, которые исключает дистанционное образование. В дистанционной школе дети чувствуют себя спокойно, учатся в комфортной среде и имеют положительные результаты обучения. Участвуют во всеукраинских олимпиадах и показывают достойные результаты. В "Джереле" учатся украинские дети из всех регионов Украины и 60 стран мира.

  «Джерело» - это уникальное современное образовательное пространство, которое постоянно совершенствуется ради комфорта учащихся
«Джерело» - это уникальное современное образовательное пространство, которое постоянно совершенствуется ради комфорта учащихся

Как происходит образовательный процесс в дистанционной школе "Джерело"

Преимуществом обучения в школе "Джерело" является свободный график посещения уроков. Никакого фиксированного времени. В дистанционной школе учащиеся имеют доступ к учебному сайту круглосуточно. Не исключение выходные и праздничные дни в течение учебного года. Это удобный формат для современных "новых" детей. Утром можно посещать кружки, курсы, спортивные секции, а во второй половине дня заниматься уроками.

ЦДО "Джерело" функционирует на авторской учебной платформе. Есть ученические и родительские кабинеты, кабинет для онлайн-консультаций, письменные чаты с предметниками и куратором-тьютором.

Предлагается два расписания уроков на выбор. Первый — пятидневный, где четко расписаны уроки до конца семестра/учебного года. Главные дедлайны по сдаче работ/тестов – это конец I семестра и учебного года. Во втором еженедельном расписании по каждому предмету расписаны онлайн-консультации. Вопросы учащихся решаются на этих еженедельных онлайн-консультациях с педагогами-предметниками.

Педагоги ЦДО "Джерело" предпочитают современную учебную модель "поддержка любознательности". Они предлагают ученикам вторую попытку — доучить материал и выполнить задания. Таким образом отходя от советской системы оценивания "наказать". Профессионалы центра организовывают и проводят конкурсы, форумы, проекты, дополнительные мотивирующие вебинары, мастер-классы. Ведь опыт участия в таких мероприятиях бесценен. Он дает возможность ребенку "понимания себя". В будущем это помогает с избранием профессии. Основная задача педагогов "Джерела" – помочь ребенку во время школьного обучения развиваться и понять, с какой профессией ему дальше связать свою жизнь.

Философия школы "Джерело" заключается в полной экологичности и прозрачности, формировании критического аналитического мышления и soft skills у детей.

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9 "за" в пользу школы "Джерело":

• авторская методика и собственная философия;

• авторская удобная учебная платформа/техническая поддержка;

• возможность учиться без ограничений (территориальных, возрастных);

• индивидуальный темп обучения, тьюторское сопровождение;

• возможность ускоренного обучения;

• опытная команда учителей-профессионалов;

• возможность еженедельного онлайн общения с каждым учителем;

• подготовка к сдаче ГИА и ВНО;

• документ об образовании единого государственного образца.

Демо доступ в течение 3-х суток бесплатно.

Свобода & Удобство & Ответственность

Мы рады каждому!

ООО "ЦДО "ДЖЕРЕЛО" (код ЕГРПОУ 40345655). Лицензия в сфере общего среднего образования. Распоряжение Киевской городской государственной администрации от 15.09.2016 № 866.

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Дата
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