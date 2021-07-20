Турбодетокс позволяет избавиться от наркотической зависимости за 12 часов

Желающим избавиться от наркотической зависимости труднее всего преодолеть "ломку" - пик абстиненции. Безболезненно пройти этот период помогает ультрабыстрая опиоидная детоксикация (УБОД) или ее еще называют турбодетокс. Это самая быстрая и эффективная методика.
С ее помощью снимают острую и хроническую интоксикацию зависимых от веществ и препаратов, содержащих опий. Проводят под общим наркозом. Она помогает сократить процесс детоксикации с 15-20 дней до 8-12 часов. Профессионально и качественно выполняют УБОД Киев специалисты центра MedicoMente.
Эта методика, еще с середины XX века, помогает людям, принявшим решение "завязать" с наркотиками. Также оказывают неотложную помощь на фоне передозировки веществами, содержащими опий или их аналоги.
В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу. Он уже доказал свою высокую эффективность. Помогает избавиться от последствий физической зависимости от:
• природных опиатов – опий-сырец, морфий, "ширка";
• полусинтетических аналогов - героин, морфин, дегидрокодеин;
• синтетических аналогов – промидол, омнапон, фентанил, оксикодон, метадон, LAAM;
• агонистов-антагонистов опиоидных рецепторов – бупренорфин, субуксон, налбуфін.
Во время процедуры пациент погружается в состояние глубокого медицинского сна. Анестезия проводится с соблюдением всех норм и правил. Врач анестезиолог-реаниматолог вводит медицинские препараты направленные на стабилизацию соматического состояния, водно-солевого равновесия, гормонального и нейрометаболического баланса.
УБОД сопровождается вспомогательной вентиляцией легких, защитой дыхательных путей и органов. При необходимости степень наркоза углубляют. Проводится аппаратный мониторинг: электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, контроль пульса, артериального давления, температуры тела, введение и выведение жидкости.
Во время турбодетокса блокируются рецепторы для опиатов. После этого вещества, которые содержат опиум, не способны воздействовать на организм. Они не вызывают наркотического эффекта, подавляется тяга к наркотику.
Преимущества проведения УБОД в MedicoMente:
• предварительный осмотр и диагностика пациента;
• высокая квалификация медицинского персонала;
• определение вида и дозы употребляемого вещества;
• 24-часовой мониторинг соматического состояния пациента перед процедурой;
• профильное медицинское оборудование;
• качественные препараты
После процедуры у пациента отмечается отличное состояние, восстанавливаются жизненные силы, отсутствует боль, восстанавливается аппетит, нормализуется сон, повышается фон настроения. При этом, средний срок пребывания пациента в клинике, составляет 5-7 дней.
Узнать больше о ультрабыстрой опийной детоксикации можно во время бесплатной консультации по телефону +38 (095) 550 85 25 или на сайте medicomente.com
ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.
Комментарии