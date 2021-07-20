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Турбодетокс позволяет избавиться от наркотической зависимости за 12 часов

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Желающим избавиться от наркотической зависимости труднее всего преодолеть "ломку" - пик абстиненции. Безболезненно пройти этот период помогает ультрабыстрая опиоидная детоксикация (УБОД) или ее еще называют турбодетокс. Это самая быстрая и эффективная методика.

С ее помощью снимают острую и хроническую интоксикацию зависимых от веществ и препаратов, содержащих опий. Проводят под общим наркозом. Она помогает сократить процесс детоксикации с 15-20 дней до 8-12 часов. Профессионально и качественно выполняют УБОД Киев специалисты центра MedicoMente.

  В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу
В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу

Эта методика, еще с середины XX века, помогает людям, принявшим решение "завязать" с наркотиками. Также оказывают неотложную помощь на фоне передозировки веществами, содержащими опий или их аналоги.

В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу. Он уже доказал свою высокую эффективность. Помогает избавиться от последствий физической зависимости от:

• природных опиатов – опий-сырец, морфий, "ширка";
• полусинтетических аналогов - героин, морфин, дегидрокодеин;
• синтетических аналогов – промидол, омнапон, фентанил, оксикодон, метадон, LAAM;
• агонистов-антагонистов опиоидных рецепторов – бупренорфин, субуксон, налбуфін.

Во время процедуры пациент погружается в состояние глубокого медицинского сна. Анестезия проводится с соблюдением всех норм и правил. Врач анестезиолог-реаниматолог вводит медицинские препараты направленные на стабилизацию соматического состояния, водно-солевого равновесия, гормонального и нейрометаболического баланса.

УБОД сопровождается вспомогательной вентиляцией легких, защитой дыхательных путей и органов. При необходимости степень наркоза углубляют. Проводится аппаратный мониторинг: электрокардиограмма, электроэнцефалограмма, контроль пульса, артериального давления, температуры тела, введение и выведение жидкости.

  В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу
В MedicoMente ультрабыструю детоксикацию проводят по уникальному протоколу

Во время турбодетокса блокируются рецепторы для опиатов. После этого вещества, которые содержат опиум, не способны воздействовать на организм. Они не вызывают наркотического эффекта, подавляется тяга к наркотику.

Преимущества проведения УБОД в MedicoMente:

• предварительный осмотр и диагностика пациента;
• высокая квалификация медицинского персонала;
• определение вида и дозы употребляемого вещества;
• 24-часовой мониторинг соматического состояния пациента перед процедурой;
• профильное медицинское оборудование;
• качественные препараты

После процедуры у пациента отмечается отличное состояние, восстанавливаются жизненные силы, отсутствует боль, восстанавливается аппетит, нормализуется сон, повышается фон настроения. При этом, средний срок пребывания пациента в клинике, составляет 5-7 дней.

Узнать больше о ультрабыстрой опийной детоксикации можно во время бесплатной консультации по телефону +38 (095) 550 85 25 или на сайте medicomente.com

ООО "МЕДІКОМЕНТЕ". Лицензия на медицинскую практику приказ МОЗ Украины от 04.04.2019 г. № 726 "О лицензировании медицинской практики", выдана Министерством здравоохранения Украины.

 
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