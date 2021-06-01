Тренды онлайн-продвижения фармацевтических брендов в 2021 году

Кризис связанный с локдаунами 2020-21 годов создал тренд на диджитализацию большинства сфер бизнеса. Фарма, несмотря на свою традиционность, не стала исключением. Ведущие международные и украинские фармацевтические компании переориентируют продвижение своих продуктов в онлайн.

Так как инструменты онлайн-продвижения дают доступ к колоссальной по объему аудитории интернета.

Показатели посещения самых популярных фармацевтических сайтов в 2020 году

Современный интернет-маркетинг предлагает большое множества рекламных инструментов, но ввиду специфики фармы далеко не все будут эффективны.

Наше digital-агентство BUSINESS SITE, которое специализируется на интернет-маркетинге для фармкомпаний выделяет 4ре инструмента продвижения, которые показывают стабильные результаты и будут актуальны продвижения как для RX так и OTC - продуктов

1. Промо сайт препарата / Бренда

Для эффективного продвижения фармпродукта недостаточно просто разместить информацию о нем в каталоге корпоративного сайта. Необходимо разработать отдельный промо-сайт для фарм-препарата или линейки препаратов, на котором будут раскрыты все его преимущества, отзывы пользователей, возможность скачать инструкции, отзывы пользователей и экспертов, адреса физических и онлайн-аптек, в которых представлен продукт. А также инструменты интерактивного общения с аудиторией: чаты, форумы для обсуждения потребітлеьского опыта

2. SEO-продвижение

Для получения результата в виде продаж или узнаваемости бренда самого сайта недостаточно. Необходимо обеспечить его посещаемость, но размещение прямой рекламы в Google или социальных сетях для фармпродукции затруднено или невозможно. При этом сайты практически любой тематики возможно продвигать в органическую выдачу Google и других поисковых систем за счет инструментов SEO, при этом привлекая десятки тысяч целевых посетителей на промо сайт препарата.

3. Контент-маркетинг

Пользователи интернета довольно часто ищут способы решения своей проблемы через сбор информации. Создание качественного контента с описанием решения боли пользователя поможет привлекать больше целевой аудитории на сайт, а также получить ее лояльность и проинформировать о своем продукте.

4. Чат-боты

Продвижение фарм продуктов зачастую связана с коммуникацией с медицинскими работниками, которая осложнилась ввиду ограничений, связанных с пандемией, и перешла в удаленный формат. При этом телефонная коммуникация, в силу загрузки медработников теряет свою эффективность, поэтому трендом 2020-2021 стала коммуникация в мессенджерах Viber и Телеграмм. Чат-боты - это программы которые позволяют автоматизировать данную коммуникацию и обеспечить эффективность при общении с многотысячной базой медицинских работников. Также у нашего агентства есть успешные кейсы применения чат-ботов и для конечных пользователей -пациентов

Максим Димура, директор digital-агентства BUSINESS SITE