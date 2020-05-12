ТОП-50 политических экспертов Украины: опрос на рейтинговой платформе "Комментариев" в разгаре

Медиагруппа "Комментарии" предлагает всем желающим принять участие в масштабном онлайн-опросе на нашей новой рейтинговой платформе Ratings.Comments.UA

Медиагруппа "Комментарии" рада сообщить об успешном запуске рейтинговой платформы Ratings.Comments.UA – современного и удобного онлайн-инструмента для отраслевых экспресс-опросов. Тысячи пользователей Сети уже познакомились с нашей новинкой и приняли участие в пилотном опросе – "ТОП-50 политических экспертов и аналитиков".

В подборке – 50 самых известных, авторитетных и цитируемых политических экспертов украинского интернет-сегмента. Каждый из этих людей заслужил свое место в нашем рейтинге благодаря своему профессионализму, объективности и умению простыми словами объяснить сложные политические процессы. Мы же хотим определить – кто из экспертов пользуется большим доверием среди своих же коллег, журналистов и, конечно же, простых украинцев. Голосование на рейтинговой платформе будет открыто до 30 июня 2020 года включительно. Полный список участников опроса выглядит так:

Антонюк Александр – политический эксперт;

Бала Виталий – политолог, директор Агентства моделирования ситуаций;

Белашко Сергей – политолог, директор Агентства социальных коммуникаций;

Березовец Тарас – политтехнолог, директор компании Berta Communications;

Бизяев Руслан – политический обозреватель;

Бондаренко Кость – политолог, руководитель Фонда "Украинская политика";

Бортник Руслан – политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики;

Воля Владимир – политический эксперт Украинского института политики;

Гаврилечко Юрий – эксперт аналитическо-консалтингового центра "Украинская фабрика мыслей";

Гарань Алексей – научный директор Фонда "Демократические инициативы";

Гарбарук Игорь – экономист, международный эксперт, руководитель общественной организации "Национальный интерес Украины";

Глывка Андрей – политтехнолог, политический эксперт;

Голобуцкий Алексей – политтехнолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций;

Головачев Андрей – политический, экономический эксперт;

Давидюк Николай – политолог, журналист, писатель;

Дымов Валерий – политолог, эксперт Международного центра перспективных исследований;

Дьяченко Елена – политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти";

Ермолаев Андрей – политический эксперт, экс-директор Национального института стратегических исследований;

Загородний Тарас – политолог, управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Золотарев Андрей – политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор";

Карасев Вадим – политолог, директор частного предприятия "Институт глобальных стратегий";

Корнейчук Дмитрий – политический аналитик;

Кушнир Светлана – политический эксперт;

Кучухидзе Антон – эксперт по вопросам международной политики;

Лазарев Александр – политолог, сооснователь, общественный деятель в ОО "Народный союз";

Магда Евгений – политолог, директор Центра общественных отношений;

Мельник Алексей – политолог Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова;

Мельник Николай – политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан";

Мусиенко Александр – политолог, руководитель Центра военно-правовых исследований;

Небоженко Виктор – политолог, директор Социологической службы "Украинский барометр";

Нусс Павел – политический аналитик и блогер;

Одарченко Екатерина – политтехнолог, партнёр SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA";

Олещук Петр – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко;

Палий Александр – политолог, политический консультант, историк;

Постернак Олег – политолог, политтехнолог, руководитель Центра политической разведки;

Погребинский Михаил – политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии;

Раимов Дмитрий – политтехнолог, директор и основатель Свободной школы журналистики;

Решмедилова Александра – политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины";

Романенко Юрий – политолог, эксперт по международной и внутренней политике Украинского института будущего;

Рудяков Павел – политолог, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива";

Сазонов Кирилл – политолог, журналист, блогер;

Семенюк Тарас – политолог, эксперт аналитического центра Kyivstratpro;

Снегирев Дмитрий – политолог, эксперт по военным вопросам, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело";

Соскин Олег – политолог, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы;

Стоякин Василий – политолог, политтехнолог, директор Центра политического маркетинга;

Таран Виктор – политолог, председатель Центра "Эйдос";

Фесенко Владимир – политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента";

Чаплыга Михаил – политолог, политконсультант, директор Института профсоюзного движения;

Якубин Алексей – политолог, старший преподаватель кафедры социологии факультета социологии и права НТУУ "Киевский политехнический институт";

Яхно Олеся – политолог, кандидат политических наук.

Выбираем лучшего сообща – эксперты, журналисты и читатели "Комментариев". Рейтинг "ТОП-50 политических экспертов и аналитиков" – это наш собственный индекс, который состоит из трех элементов:

1) Опрос самих политических экспертов – 1 голос = 2 балла. Кто может оценить профессиональные качества специалиста, как не его же коллеги по цеху?

2) Журналисты – 1 голос = 2 балла. Именно медиа приглашают в свои эфиры аналитиков и политологов, транслируют их мнения на своих бумажных или электронных страницах для широкой аудитории. Потому мнение журналистов в лице главных редакторов, топ-менеджеров и медиаэкспертов важно для нашего индекса.

3) Оценка пользователей – 1 голос = 1 балл. Каждый отдельный читатель не так влиятелен, как первые две категории, но все вместе они – сила. Именно читатели и зрители являются конечным потребителем информационного продукта, который предлагают СМИ и лидеры общественного мнения. Их сила в количестве, и мы это учли в своем индексе ТОП-50.

Итоги конкурса мы оформим в виде инфографики, а также серии материалов, где лидеры опроса смогут более развернуто рассказать о существующих в стране политических раскладах, прогнозах и рисках.