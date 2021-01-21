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четверг, 21 января 2021 10:43

ТОКО ГРУП - 20 лет на рынке автозапчастей

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  Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей
Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей

Автомобиль уже давно стал хорошим другом многих людей во всем мире, это незаменимый помощник в повседневных делах. Но, к сожалению, как и любая техника, он имеет склонность к поломкам, или хотя бы к банальному техническому обслуживанию. Перед каждым владельцем авто возникали вопросы - где приобрести качественные запчасти по умеренным ценам, какие запчасти выбрать - оригинал или дешевый заменитель, и самое главное, как уберечь себя от подделки, которой сегодня в онлайн и офлайн торговли немало.

Все эти переживания просто лишние, если вы посетили магазин по продаже автозапчастей TOKO.UA. В течении 20 лет высококвалифицированные специалисты этой компании помогают украинцам заботиться об их "стальных друзьях".

  Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей
Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей

Какие преимущества имеет компания, и как ей удалось удержаться в лидерах в области автозапчастей, рассказывает Юрий Шеремет, коммерческий директор компании ТОКО ГРУПП:

"Продажа запчастей - это не простой бизнес, который имеет свою специфику, очень много факторов влияют на его успешность: сезонность, конкуренция, цена, наличие запчастей на складе, открытые границы и многое другое", - говорит Юрий. - Мы это почувствовали еще в 2000 годах, когда только начинали работать в этом направлении. Так, сначала это был только оффлайн магазин в городе Хмельницком, но со временем мы начали тесно сотрудничать с иностранными поставщиками, открыли офис со складскими помещениями в г. Киев. Мы понимали, чтобы быть в лидерах, мы должны всегда двигаться вперед, развиваться и соответствовать определенным стандартам и требованиям наших клиентов, иметь преимущества с учетом других игроков этого рынка. Сегодня наши специалисты по подбору не просто продают запчасти, они имеют огромный опыт в этом деле, постоянно совершенствуют свои знания, с легкостью посоветуют, какую запчасть выбрать в соответствии с вашим авто, подберут оптимальное предложение "цена-качество", и самое главное сделают это без ошибок.

Для всех, кто предпочитает онлайн покупки, мы разработали интернет-магазин TOKO.UA, который содержит удобный каталог по поиску автозапчастей и будет понятен каждому. Сегодня, мы предлагаем нашим клиентам более чем 8 миллионов уникальных авто товаров для 50 марок авто. А жителей городов Киев и Хмельницкий ждет приятный бонус - бесплатная курьерская доставка.

  Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей
Интернет-магазин TOKO.UA содержит удобный каталог по поиску автозапчастей

Развитие в области продаж автозапчастей не является единственным вектором движения нашей компании. Заботясь о молодом поколении и развитие спорта в Украине наша компания, в нелегком 2020 году, стала титульным спонсором МФК "URBAN" в городе Хмельницком. Молодая и амбициозная команда по мини-футболу стала первым проектом, который мы спонсируем.

В заключение хочу сказать - ждем всех, кому необходимы качественные автозапчасти и профессиональное обслуживание, на страницах нашего интернет-магазина TOKO.UA, и в наших шоу-румах. Будем рады помочь Вам!"

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