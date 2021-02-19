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пятница, 19 февраля 2021 09:12

Типы материалов для мужских спортивных футболок

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Типы материалов для мужских спортивных футболок
Правильно подобранная футболка обеспечит комфорт и еще большую тягу к спорту. Фото: Sport-discount.com.ua

Планируя длительные занятия спортом или путешествие, необходимо продумать костюм, чтобы движения не сковывались. Футболка – базовая вещь. Выбирая товар, обратите внимание, насколько хорошо он подходит под конституцию тела, а также на состав ткани. Чтобы немного сузить поиск, познакомимся с материалом одежды, наиболее подходящим для активного образа жизни.

Топ популярных материалов для мужских футболок

Мужские футболки шьют из синтетических или натуральных материалов. Полиэстер защищает от солнечных лучей и влаги. Вискоза – не электризующаяся и влагостойкая. Хлопок – прочная, влагоустойчивая, дышащая ткань, не вызывающая аллергию. В специализированных спортивных магазинах вы найдете несколько видов нестандартных названий, которые делают спорт удобным. Среди них:

1. Dry-fit – дышащий материал, несмотря на наличие в футболке двух слоев ткани. Первый слой, прилегающий к телу, пропускает пот, который впитывается вторым. Таким образом влага распределяется по всей площади и затем испаряется.
2. Inner muscle – футболка, ткань которой фиксирует мышцы и позвоночник. При занятиях спортом снижается нагрузка и соответственно риск получения травмы.
3. Core и leg balance – основа со специальными вставками, расположенными на поясе и нижней части спины. Они снимают нагрузку при движении, снижая вероятности травматизма.
4. Breath thermo – влаговпитывающая ткань удерживает тепло за счет сопротивления волокон при натяжении.
5. Thermal plus – подходит для занятий в холодную погоду. Ткань защищает от ветра, способна обеспечить сохранение тепла и достаточную вентиляцию.
6. Skate style – футболка с влаговпитывающей тканью обеспечит комфорт в жаркое время года.
7. Surf style – натуральная хлопковая ткань создает хороший воздухообмен, а прямой крой не стесняет движений. Это отличный вариант для активного летнего отдыха.

Правильно подобранная футболка обеспечит комфорт и еще большую тягу к спорту.

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