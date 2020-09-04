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понедельник, 07 сентября 2020 11:12

SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ начинают акцию #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит украинцам передать до 500 000 гривен на нужды животных из приютов

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С 27 августа 2020 года стартует акция #ОбєднаніЛюбовю, которая позволит каждому украинцу получить кешбэк при покупке любимых товаров для животных. В акции участвуют три социально ответственных бренда: SuperCat, Animal ID и КЛУБ 4 ЛАПЫ.

Для участия в акции найдите продукцию от брендов SuperCat и КЛУБ 4 ЛАПЫ со стикером в любой точке продажи. Под стикером расположен QR-код, который нужно отсканировать приложением Animal ID. После прохождения регистрации, система насчитывает кешбэк в виде баллов, которыми можно пополнить мобильный счёт или перечислить на помощь приютам.

Приюты, которым можно помочь за счёт кешбэк-системы:

Приют "Сириус",

ЛКП "Лев".

 

Количество продукции, которая предусмотрена для акции, позволит сознательным украинцам передать до 500 000 гривен на помощь четырёхлапым жителям приютов.

"Команда SuperCat с радостью поддерживает акцию #ОбєднаніЛюбовю! Покупая наполнитель для своего любимца, участники акции могут помочь животным в приюте, которые нуждаются в этом. Помогать просто — главное желание. Это принцип, которым, мы руководствуемся уже семнадцать лет" — заявил лидер команды SuperCat Юрий Синица-старший.

"Animal ID гордится кешбэк-системой, которая была создана с такими социально ответственными брендами как SuperCat и КЛУБ 4 ЛАПЫ. Она позволит украинцам помогать большому количеству бездомных животных, покупая товары для собственных четырёхлапых и не тратя дополнительные средства."

 

"Ещё одна инициатива, которая доказывает, что все мы #ОбєднаніЛюбовю к четвероногим. К тем, которые каждый день ждут нас дома, и тем, кому нужно больше любви и помощи. За каждый пост в соцсетях с хэштегом #ОбєднаніЛюбовю КЛУБ 4 ЛАПЫ передаёт 1 кг корма приютам, а теперь люди могут делать добро и физически покупая любимые рационы."

SuperCat — супергерой в борьбе с запахом. Это качественный древесный наполнитель, который помогает миллионам владельцев котов ухаживать за своими любимцами.

Animal ID — международная онлайн-платформа для ответственных владельцев домашних животных. В международной базе животных уже зарегистрировано более 200 тысяч животных из 15 стран мира.

КЛУБ 4 ЛАПИ — премиальный корм для котов и собак от самого большого украинского производителя KORMOTECH. Через социальные инициативы бренд пропагандирует культуру ответственного отношения и гармоничного сосуществования с животными.

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