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понедельник, 13 сентября 2021 14:26

Стул или кухонный уголок для кухни: что выбрать?

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Выбор мебели для кухни – непростая задача. Ведь хочется функциональности, комфорта, достойного внешнего вида. Особо много вопросов к обеденной зоне. Если со столом плюс-минус всё понятно, то обстановка места вокруг него вызывает массу споров. Одни считают, что мягкий уголок – идеальное решение, другие – настаивают на том, что стулья гораздо лучше, а угловые диванчики – нелепый привет из прошлого. Стулья, бесспорно, хороши, но даже рядом не стояли с мягкой мебелью для кухни.

  Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни
Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни

Мягкий уголок: плюсы и минусы

Благодаря огромному перечню достоинств кухонные уголки занимают ведущую позицию среди мебели. Если коротко, то они:

• Помогают рационально использовать место в углу.
• Экономят полезное пространство.
• Визуально увеличивают помещение.
• Обеспечивают дополнительным местом для хранения.
• Служат в качестве дополнительного спального места для гостей.
• Помогают разместить большое количество людей.

Как не крути, почти одни плюсы. Среди недостатков, пожалуй, то, что кухонный уголок сложно перемещать в собранном состоянии. Да и выйти из-за стола, сидящему в центре, крайне сложно – приходится беспокоить и поднимать соседей.

  Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни
Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни

Выбрать и купить диван для кухни – элементарно!

Перед приобретением углового мягкого диванчика следует пройтись по основным пунктам.

1. Определиться с дизайном диванчика – выбрать прямую, округлую или угловую модель.
2. Подобрать соответствующую обивку. Рациональней отдавать предпочтение практичным вариантам, не требующих особого ухода.
3. Цвет тоже имеет значение. Не маркий, спокойный, стимулирующий аппетит подойдёт сто процентов.
4. Проверьте сертификаты качества на уголки. Безопасность и практичность на первом месте.

Табуретка.юа – эксперт по мягким уголкам

Интернет-магазин мебели Табуретка предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни. Качество изделий, простой способ оформления заказа, удобные варианты оплаты, своевременная доставка – достоинства магазина, которые Вы оцените по достоинству. Менеджеры магазина помогут подобрать вариант для души и по карману.

Стул или уголок – решать Вам. И в том, и в другом случае Табуретка.юа будет рядом.

  Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни
Интернет-магазин Табуретка.юа предлагает широкий ассортимент диванчиков для кухни
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