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среда, 02 мая 2018 16:37

Строительный сезон 2018 в разгаре

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Знайдено найкраще рішення для оздоблення фасадів будинку

З чим у вас асоціюється весна? Зазвичай із сімейними виходами на природу, теплом, сонцем і початком будівництва. Саме навесні найкраще закладати фундамент будинку та зводити стіни. Кожен господар хоча б раз у житті задумувався над будівництвом власного дому. Раніше будинки робили із глини і соломи, потім із цегли, а тепер, навколо Києва за сезон зводять цілі котеджні містечка. Мабуть, спостерігали, їдучи на машині, тільки початок будівництва, а за тиждень на тому місці вже готовий будинок.

  Советы, как сделать красивый дом снаружи и не потратить при этом много средств
Советы, как сделать красивый дом снаружи и не потратить при этом много средств

"У будівництво, як і в будь-яку іншу галузь, влилися новітні технології. Від старих технологій будівельні компанії відмовились, оскільки це довго, дорого і неефективно по затратах енергії. Замість саманів із соломи зараз використовують пінопласт, а замість того, щоб оздоблювати дім важкою плиткою використовують фасадний декор із пінопласту зі спеціальним акриловим покриттям. Це дозволяє будувати будинки швидко, якісно та надійно", - каже архітектор Євген Носенко із Києва.

Сучасний котедж на 2 поверхи можна збудувати за 5-6 тижнів. По ціні такий будинок буде доступним, а по енергоефективності втричі теплішим, ніж цегляний.

"Чимало клієнтів зіштовхуються з проблемою, як зробити гарний будинок ззовні і не витратити при цьому багато коштів, адже декоративна цегла чи плитка є дороговартісними матеріалами. Раджу клієнтам звертатися за облицювальними матеріалами в Графио-декор. Саме тут виготовляють облицювальні матеріали з пінопласту, покритого акрилом. Цей матеріал легкий, він добре кріпиться, переносить перепади температур. Його можна виготовити будь - якої форми та прикріпити навіть на колони. Також, матеріал має широку гаму кольорів, тому ваш будинок може бути як однотонний, так і мозаїчного типу. Фасад із такого матеріалу довговічний, а завдяки акрилу твердий і водночас пластичний. Ще одна, не менш важлива особливість - ціна матеріалу. Для українців вона прийнятна і доступна", - додає архітектор.

  Советы, как сделать красивый дом снаружи и не потратить при этом много средств
Советы, как сделать красивый дом снаружи и не потратить при этом много средств

Фасад із пінопласту підходить, як для оздоблення нових будинків, так і для декору старих будівель. При цьому він виконує роль утеплювача. Переглянути види фасадного декору можна на сайті http://grafio-decor.com.ua. Також, є можливість вигадати свою, оригінальну форму декору.

Автор: Николай Гринько
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02
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