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четверг, 16 декабря 2021 09:40

Строительная люлька - мобильный грузовой подъемник для строительства и не только

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Строительная люлька применяется для высотных работ разного уровня сложности. По своей сути, это грузовой подъемник, который должен легко монтироваться и быть удобным для транспортировки. На сегодняшний день подъемник - лучшая альтернатива строительным лесам, которые обладают более низкой степенью безопасности и мобильности.

Помимо строительства, строительная люлька также используется в других сферах:

• обслуживание стеклянных фасадов домов и офисных зданий;

• монтаж рекламных билбордов;

• работы по дополнительному утеплению жилых домов, удалению трещин;

• установка кондиционеров и любого другого навесного оборудования на высоте;

• строительство и ремонт мостов, плотин, обслуживание коммуникаций;

• обслуживание и эксплуатация товарных судов, а также в судостроении.

 

По своим техническим характеристикам данное оборудование должно быть оснащено всеми необходимыми системами безопасности, а материалы, из которых сделаны составляющие, должны отвечать нормам государственных и международных стандартов. Именно поэтому рекомендуется приобретать качественную строительную люльку, которая обеспечит долговечность, безопасность и надежность только у проверенных поставщиков.

Важные детали при выборе строительной люльки

На рынке строительного оборудования представлены различные варианты грузовых мобильных подъемников. В первую очередь при выборе следует обращать внимание на следующие характеристики агрегата:

• Транспортабельность и удобство сборки, габариты подъемника в собранном виде. Кроме того, очень важна сама логика сборной конструкции, от этого будет зависеть время монтажа и демонтажа;

• Меры безопасности: в конструкции строительной люльки должны быть предусмотрены специальные крепления, предохранители и ловители;

• Качество материалов: в первую очередь это касается тросов, которые должны выдерживать большие нагрузки (вес людей и строительных материалов), подъемник должен быть изготовлен из нержавеющей стали, что особенно важно для рабочей платформы;

• Возможность ремонта и замены отдельных составляющих.

Кроме того, следует учесть такие технические характеристики как: грузоподъемность, какую рабочую высоту может обеспечить подъемник, вместимость рабочей платформы, ее длина и ширина, высота металлического ограждения люльки.

Надежная строительная люлька от компании "MID-SERVICE" гарантирует вам качество и производительность работы, а долговечность материалов избавит от излишних хлопот по замене и ремонту составляющих. Для ежедневной и усиленной эксплуатации не рекомендуются бюджетные варианты.

 

Строительные люльки от компании "MID-SERVICE"

"MID-SERVICE" предлагает профессиональные услуги по продаже, аренде, обслуживанию строительных подъемников от самых лучших производителей, а также предоставляет консультации, услуги по ремонту и замене запчастей.
Не знаете, как правильно подобрать качественное оборудование для своего строительства? Оставьте заявку на сайте компании "MID-SERVICE" или по телефону +38 (067) 212-10-10, и менеджер проконсультирует вас по всем интересующим вопросам.

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Дата
16
декабря

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