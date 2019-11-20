Стоит ли покупать мебель в "черную пятницу"

 
Ексклюзивы
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1701
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1179
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 11457
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
4 Просмотров: 1440
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1125
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 6021
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1926
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1125
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 1044
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1998
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1152
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1161
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 918
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
среда, 20 ноября 2019 16:32

Стоит ли покупать мебель в "черную пятницу"

  Комментировать

История дня самых больших скидок довольно долгая и запутанная. В 1869 году 24 сентября (это была пятница) в США произошел обвал рынка золота, поэтому этот день назвали "черной пятницей". Долгие годы после этого события так называли биржевые кризисы на Уолл-Стрит.

 

Немного истории

В 50-х годах ХХ века, на следующий день после Дня благодарения (который американцы празднуют каждый четвертый четверг ноября), все массово начинали покупать подарки к Рождеству, поэтому в Филадельфии каждый год в пятницу образовывались страшные пробки. Полицейские стали называть эту пятницу "черной".

Есть версия, что "черной" пятница стала благодаря прибыли магазинов в этот день, поскольку в США в бухгалтерском учете убытки пишутся красным, а прибыль – черным цветом.

Родоначальником самого явления "распродажа" является Фрэнк Вулворт. Молодой парень, из глубинки штата Пенсильвания, работая помощником продавца, не мог много продавать. В то время ценников еще не было, и стоимость устанавливал сам продавец, исходя из покупной возможности посетителя. Однажды Фрэнк просто выложил весь товар на прилавок и поставил ценник: "Все по 5 центов". Продажи моментально выросли.

"Черная пятница мебель" сегодня

Сейчас сезон больших распродаж начинается за месяц до католического рождества в День Благодарения (или в пятницу после него). В наше время абсолютно на все есть скидки в черную пятницу: мебель, одежду,на любую технику. Если вы делаете ремонт, не спешите покупать все необходимое, ведь в горячий сезон сможете хорошо сэкономить, купив мебель по акции со скидкой.

 

В интернет-магазине "Табуретка" собран большой ассортимент мебели не только для дома, но и для сада и офиса. Онлайн-покупки удобны своим поиском, весь товар разбит по категориям (что упрощает поиск необходимого). Распродажа мебели действует как в интернет-магазине, так и в филиалах по всей Украине.

Магазин "Табуретка" заботится о своих покупателях: предоставляет гарантию на всю продукцию, сертификаты качества товара, гибкие условия оплаты и даже кредит при необходимости. Поэтому ловите волну сезонных скидок и покупайте в "Табуретке".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стоит ли покупать мебель в "черную пятницу"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
ноября

Для крестьян ввели штрафы

Художник стал миллионером

Самое читаемое
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле
Фильм ужасов в квартире: мужчина и женщина зарезаны, их сын - в петле Просмотров: 52300
5 продуктов, которые нельзя есть натощак
5 продуктов, которые нельзя есть натощак 1 Просмотров: 26361
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria&#039;s Secret обнажилась в новом фотосете
Идеальная попа и маленькая грудь: ангел Victoria's Secret обнажилась в новом фотосете
8
 Просмотров: 18460
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
Деми Роуз засмеяли пользователи из-за неудачного дефиле
4
 Просмотров: 16416
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
Порнозвезды устроили горячую фотосессию в военном музее
6
 Просмотров: 13140
Новости компаний
Почему выгодно заказать джинсы Levi's в США или как можно экономить на доставке в США
Почему выгодно заказать джинсы Levi's в США или как можно экономить на доставке в США Просмотров: 918
Где купить пряжу для вязания по низким ценам?
Где купить пряжу для вязания по низким ценам? Просмотров: 288
Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники
Как сэкономить и не прогадать при покупке ортопедических товаров и медтехники Просмотров: 45
"Мы строим – вы наслаждаетесь комфортом" - с кем лучше сотрудничать при строительстве
"Мы строим – вы наслаждаетесь комфортом" - с кем лучше сотрудничать при строительстве Просмотров: 288
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления
Что нужно учитывать при монтаже системы отопления Просмотров: 2367
Больше всего комментируют
5
"Эпоха договорняков кончилась" смешнее всех остальных шуток "- соцсети реагируют на батл Зеленского и Тимошенко
5
Зеркаль заявила об отставке из-за политической системы Зеленского
3
"Пришло время исправлять ошибки" - Сивохо призвал извиниться перед жителями Донбасса
2
Украинских десантников атаковали с территории России: есть раненый
2
Оккупанты хотят снести храм ПЦУ. Епифаний призвал бороться.
Голосов: 1068
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua