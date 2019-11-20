Стоит ли покупать мебель в "черную пятницу"

История дня самых больших скидок довольно долгая и запутанная. В 1869 году 24 сентября (это была пятница) в США произошел обвал рынка золота, поэтому этот день назвали "черной пятницей". Долгие годы после этого события так называли биржевые кризисы на Уолл-Стрит.

Немного истории

В 50-х годах ХХ века, на следующий день после Дня благодарения (который американцы празднуют каждый четвертый четверг ноября), все массово начинали покупать подарки к Рождеству, поэтому в Филадельфии каждый год в пятницу образовывались страшные пробки. Полицейские стали называть эту пятницу "черной".

Есть версия, что "черной" пятница стала благодаря прибыли магазинов в этот день, поскольку в США в бухгалтерском учете убытки пишутся красным, а прибыль – черным цветом.

Родоначальником самого явления "распродажа" является Фрэнк Вулворт. Молодой парень, из глубинки штата Пенсильвания, работая помощником продавца, не мог много продавать. В то время ценников еще не было, и стоимость устанавливал сам продавец, исходя из покупной возможности посетителя. Однажды Фрэнк просто выложил весь товар на прилавок и поставил ценник: "Все по 5 центов". Продажи моментально выросли.

"Черная пятница мебель" сегодня

Сейчас сезон больших распродаж начинается за месяц до католического рождества в День Благодарения (или в пятницу после него). В наше время абсолютно на все есть скидки в черную пятницу: мебель, одежду,на любую технику. Если вы делаете ремонт, не спешите покупать все необходимое, ведь в горячий сезон сможете хорошо сэкономить, купив мебель по акции со скидкой.

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