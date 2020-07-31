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пятница, 31 июля 2020 17:21

Скоростной Интернет по акции от провайдера Сеть Ланет в Ивано-Франковской области

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Сегодня скоростной домашний Интернет – не роскошь, а необходимость. Но выбрать компанию, которая предоставляет телекоммуникационные услуги, достаточно сложно, особенно когда так много привлекательных акций провайдеров домашнего Интернета. Поэтому рекомендуем выбрать компанию с большим опытом работы и хорошей репутацией, которая предлагает не только выгодные тарифы Интернет, но и высокий уровень сервиса. Тарифы провайдеров Интернета зависят также от скорости Интернета и стабильности сигнала, поэтому важно обращать внимание в первую очередь на качество услуг компании и реальные отзывы ее абонентов.

Сеть Ланет – надежный всеукраинский интернет-провайдер

Одной из компаний с хорошей репутацией является всеукраинский интернет-провайдер Сеть Ланет, который уже давно доказал свою надежность и клиентоориентированность. Компания стремится как можно полнее удовлетворить запросы каждого своего абонента, предоставляя не только скоростной Интернет по всей Украине и телевидения, а также и качественный сервис: специалисты службы технической поддержки всегда готовы помочь с решением проблем, а компетентные монтажники выезжают максимально оперативно после оформления заявки.

Провайдер Интернета Сеть Ланет предлагает телекоммуникационные услуги для бизнеса и частных лиц:

● подключение Интернета;
● подключение телевидения.

Сеть Ланет в частном секторе предоставляет Интернет по технологии PON. Это экономичная технология обеспечения множественного абонентского доступа с помощью всего одного модуля для приема и передачи данных, с большим количеством подключенных абонентских узлов, причем узлы можно наращивать столько, сколько позволяет мощность аппаратуры. Преимущества Интернета PON заключаются в высокой производительности сети и оптимизированном размещении оптических разветвителей, благодаря чему провайдер может предлагать услуги по доступной стоимости.

Акция Сети Ланет: скоростной Интернет до конца года за 599 грн

Этим летом среди акций интернет-провайдеров выделяется предложение Сети Ланет: Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек до конца 2020 года всего за 599 грн!

Суть акции:

1. Вы подключаете Интернет от Сети Ланет, оплачивая тариф MegaLite за 599 грн;
2. Получаете Интернет до 100 Мбит/с к концу года и 100% кэшбек с первой оплаты на свой основной счет в Ланет.TV. В дальнейшем эти бонусы можно использовать для оплаты услуг в сервисе.

В день не более 100 подключений. Воспользоваться ею могут только жители многоквартирных домов. Абонент также получает приемник ONU и оплачивает его залоговую стоимость в размере 350 грн. После завершения акции абоненты будут автоматически переведены на минимальный тарифный пакет без ТВ, актуальный на тот момент.

Акция действует до 24.08.2020 для новых абонентов Сети Ланет в Ивано-Франковской области в таких населенных пунктах: Боднар, Угринов.

Обращайтесь в Центр обслуживания абонентов Сети Ланет, чтобы заказать тарифный план MegaLite:

[email protected]
(0342) 506-500

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