Скоростной Интернет по акции от провайдера Сеть Ланет в Ивано-Франковской области

Сегодня скоростной домашний Интернет – не роскошь, а необходимость. Но выбрать компанию, которая предоставляет телекоммуникационные услуги, достаточно сложно, особенно когда так много привлекательных акций провайдеров домашнего Интернета. Поэтому рекомендуем выбрать компанию с большим опытом работы и хорошей репутацией, которая предлагает не только выгодные тарифы Интернет, но и высокий уровень сервиса. Тарифы провайдеров Интернета зависят также от скорости Интернета и стабильности сигнала, поэтому важно обращать внимание в первую очередь на качество услуг компании и реальные отзывы ее абонентов.
Сеть Ланет – надежный всеукраинский интернет-провайдер
Одной из компаний с хорошей репутацией является всеукраинский интернет-провайдер Сеть Ланет, который уже давно доказал свою надежность и клиентоориентированность. Компания стремится как можно полнее удовлетворить запросы каждого своего абонента, предоставляя не только скоростной Интернет по всей Украине и телевидения, а также и качественный сервис: специалисты службы технической поддержки всегда готовы помочь с решением проблем, а компетентные монтажники выезжают максимально оперативно после оформления заявки.
Провайдер Интернета Сеть Ланет предлагает телекоммуникационные услуги для бизнеса и частных лиц:
● подключение Интернета;
● подключение телевидения.
Сеть Ланет в частном секторе предоставляет Интернет по технологии PON. Это экономичная технология обеспечения множественного абонентского доступа с помощью всего одного модуля для приема и передачи данных, с большим количеством подключенных абонентских узлов, причем узлы можно наращивать столько, сколько позволяет мощность аппаратуры. Преимущества Интернета PON заключаются в высокой производительности сети и оптимизированном размещении оптических разветвителей, благодаря чему провайдер может предлагать услуги по доступной стоимости.
Акция Сети Ланет: скоростной Интернет до конца года за 599 грн
Этим летом среди акций интернет-провайдеров выделяется предложение Сети Ланет: Интернет со скоростью до 100 Мбит/сек до конца 2020 года всего за 599 грн!
Суть акции:
1. Вы подключаете Интернет от Сети Ланет, оплачивая тариф MegaLite за 599 грн;
2. Получаете Интернет до 100 Мбит/с к концу года и 100% кэшбек с первой оплаты на свой основной счет в Ланет.TV. В дальнейшем эти бонусы можно использовать для оплаты услуг в сервисе.
В день не более 100 подключений. Воспользоваться ею могут только жители многоквартирных домов. Абонент также получает приемник ONU и оплачивает его залоговую стоимость в размере 350 грн. После завершения акции абоненты будут автоматически переведены на минимальный тарифный пакет без ТВ, актуальный на тот момент.
Акция действует до 24.08.2020 для новых абонентов Сети Ланет в Ивано-Франковской области в таких населенных пунктах: Боднар, Угринов.
Обращайтесь в Центр обслуживания абонентов Сети Ланет, чтобы заказать тарифный план MegaLite:
[email protected]
(0342) 506-500
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