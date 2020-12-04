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понедельник, 07 декабря 2020 10:12

Скоростной и многофункциональный: новинка от Apple выполнит все ваши желания

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Сегодня каждый пользуется телефоном. Это устройство одно из необходимых вещей для человека. С помощью устройства мы можем быстро связаться с близкими. Или создавать новые проекты или работать в любом месте, зарабатывая себе на жизнь.

Для современного цифровизованого общества гаджет должен быть с широким ассортиментом функций, которые обеспечат экономию времени, комфорт и производительность в вашей работе. Лучше всего с этим справляется телефон Apple iPhone 12 Pro Max. Новинку можно приобрести на сайте интернет-магазина mrfix.ua. Магазин уже 9 лет подбирает для своих покупателей новинки Apple, флагманские смартфоны, планшеты, акустику и другие гаджеты с аксессуарами.

 

Дизайн

iPhone 12 Pro Max имеет корпус 160,8 × 78,1 × 7,4 мм. Весит он 228 грамм, а сделан из комбинации стальной рамки и стекла спереди и сзади. Это самый большой iPhone из всех предыдущих версий. Однако толщина телефона на 11% меньше и 16% легче, чем предыдущие устройства 2019 года. Диагональ 6,7 дюйма. Обновленное покрытие снижает вероятность повреждения экрана телефона. Защищенный от воды и пыли. Кроме этого, производители расширили палитры цветов, добавив Pacific Blue. В зависимости от освещения он переливается от синего до зеленого оттенка.

Дисплей

Дисплей защитного стекла покрытий нанокерамикой, что добавляет особенности устройству. Оно в 4 раза устойчивее при падении. Телефон показывает более натуральную картинку, при этом, попадая в цветовое пространство. Цветовую температуру он может подстраивать под текущее освещение с помощью функции True Tone.

Динамик и производительность

Оба динамика в телефоне отлично дополняют друг друга при просмотре видео, а также достаточно подробно и красиво воспроизводят музыку даже на максимальной громкости. Через микрофон собеседник хорошо слышить владельца, голос не будет искажаться.

Apple Max имеет процессор A14 Bionic, 6 ГБ оперативной памяти и накопители емкостью 128, 256 и 512 ГБ. Новый гаджет более изобретательней предыдущих.

Камера

Камеры слегка отличаются от установленных в других моделях. 3 камеры получили разрешение 12 МП. Оптический зум в Max приближает в 2,5 раза. Также в главной камере большой размер пикселя на 47%, что позволяет собирать больше света. Фото и днем, и ночью имеют превосходное качество. Это позволяет делать на телефон профессиональные фотографии и видео как на профессиональную камеру.

Где купить

Более подробно о телефоне можно узнать в интернет-магазине mrfix.ua. На сайте вы найдете фото, характеристики и любую другую информация. Консультанты магазина помогут вам в любом вопросе.

 

Магазин имеет в наличии только оригинальную продукцию Apple с гарантией и соответствующими сертификатами. Поэтому можно быть уверенными, что приобретаете действительно качественный товар, который прослужит долгое время. Покупку можно оплатить несколькими вариантами - наличными при самовывозе или доставке курьером. Или картой MasterCard / Visa при оформлении заказа на сайте. Сразу же в магазине вы найдете новые аксессуары для вашего гаджета или другие устройства. Кроме этого сейчас действуют акции на смарт-часы Apple и акустику. Дополнительно магазин имеет ремонтный сервис для любой марки телефона и ноутбуков. Лично можно прийти в магазин, который находится в г. Киев по адресам Бессарабская площадь, 9/1 и Днепровская набережная, 33.

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Дата
07
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