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четверг, 11 февраля 2021 15:14

Скидки до -48% ко дню влюбленных от VINTAGE!
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В феврале в нашей стране очень многие отмечают прекрасный праздник – День всех влюбленный или, иначе говоря, День Святого Валентина. В этот день влюбленных ждут романтические подарки, очаровательные "валентинки", улыбки и романтические вечеринки. А это значит вкусная еда, свечи, романтическая музыка и, конечно, бутылочка вина или шампанского. Сеть алкомаркетов Vintage поздравляет всех влюбленных с этим прекрасным днем и объявляет к празднику акцию – скидки на лучшие игристые вина из разных стран мира!

 

Виномаркет Vintage

Vintage – это виномаркеты в Харькове и Днепре, крупный склад в Киеве, с которого всегда можно заказать курьерскую доставку, а также интернет-магазин, который работает по всей Украине.

Преимущества торговой сети:

1. Оригинальные напитки из разных стран. Здесь можно купить вино, шампанское, виски, коньяк, другие напитки от ординарных до коллекционных. Страны-производители – от Украины до Австралии или Новой Зеландии. Все товары сертифицированы, имеются необходимые документы, подтверждающие оригинальность.
2. Выгодные цены. Магазины Vintage всегда радуют ценителей качественного алкоголя.
3. Регулярные акции и скидки. К праздникам и не только в магазинах Винтаж вы можете найти интересные аукционные предложения. Для постоянных покупателей действуют накопительные скидки.
4. Бесплатная доставка по всей Украине. Если в вашем городе или поселке нет магазина Vintage, вы можете заказать любую продукцию в интернет-магазине с доставкой Новой почтой. Оформляйте покупку на сумму более 500 гривен, и доставку магазин оплатит вместо вас.

Кроме того, жители Днепра могут провести романтический вечер или отпраздновать любое событие в ресторане VINTAGE CAFE, который находится по адресу бул. Екатеринославский, 1.

 
 

Об акции ко Дню всех влюбленных

В интернет-магазине Vintage вы можете заказать игристые вина, виски, ликеры и некоторые другие напитки со скидкой до 45%! Акция действует с 9 по 14 февраля 2021 года.

Чтобы выбрать напиток по акции:

1. Заходите в магазин по адресу https://vintagemarket.com.ua/. Здесь дополнительно можно узнать подробные условия акции.
2. Нажимайте на баннер с оповещением об акции
3. Выбирайте напитки по вкусу и добавляйте их в корзину.

 
 

Вы также можете заказать кофе и другие безалкогольные напитки, которые прекрасно дополнят ваш вечер. А если хотите удивить свою "половинку" подарком в виде любимого вина или, например, коньяка, выберите подходящую подарочную упаковку. И вам не придется волноваться об оформлении праздничного презента.

Не забудьте зарегистрироваться, праздников впереди еще много, а накопительная скидка всегда пригодится.

Лицензия на право розничной торговли алкогольными напитками. Предприятие ООО "МАРКЕТВИН" (идентификационный код 41086901).

Лицензия выдана Главным управлением ГНС в Днепропетровской области. Дата регистрации 08.05.2020 года. Регистрационный номер 04630308202001757.

 
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