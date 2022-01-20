Резиновое покрытие для детских площадок. Преимущества и недостатки

Детская площадка – один из самых посещаемых объектов любого населенного пункта. Это место, где малыши проводят большую часть своих ежедневных прогулок, учатся ходить, играть и взаимодействовать. А, главное – активно двигаются.

С каждым годом количество современных детских площадок возрастает: оборудуют новые игровые зоны или проводят реконструкцию имеющихся. Регулярно возникает вопрос, как совместить главные требования к покрытию площадки – безопасность, удобство и функциональность.

Одним из наиболее востребованных материалов для решения данной задачи является резиновая плитка.

Преимущества резиновых плит

Модульное покрытие из резины обладает следующими характеристиками:

● травмобезопасность;

● экологичность;

● длительный срок службы;

● привлекательный дизайн;

● простота монтажа.

Рассмотрим более подробно каждый из пунктов.

Такое покрытие для детской площадки имеет главное преимущество – это травмобезопасный материал. Он состоит в основном из каучуковой крошки, поэтому обеспечивает хорошее сцепление. Также он обладает амортизационными свойствами – смягчает удар при падении. Дополнительным фактором в его пользу служит способность к шумоизоляции.

Необходимым условием любого объекта для детей является экологичность. Правильный технологический процесс позволяет получать резиновую плитку, соответствующую требованиям к безопасности. Независимо от погодных условий, она не образует вредных веществ. Качество такой продукции подтверждается сертификатом санитарно-эпидемиологической службы.

Резиновая плитка не меняет свои характеристики при колебаниях температуры и влажности окружающей среды, что важно для открытого пространства. Она устойчива к истираемости, ударным нагрузкам и деформации. При правильной укладке и эксплуатации может служить более 10 лет.

Широкий ассортимент плитки позволяет выбрать желаемый цвет и форму. Это дает возможность индивидуально подойти к оформлению каждой игровой зоны. Резиновый настил длительное время сохраняет свой внешний вид, так как содержит пигмент, стойкий к ультрафиолетовому свету.

Особенностью модульного покрытия является легкость и быстрота укладки: при соблюдении инструкций и применении подходящих инструментов ее можно сделать самостоятельно. Удобно и то, что в случае повреждения некоторых участков есть возможность заменить отдельные плиты.

Недостатки резиновых плит

Одним из недостатков резинового покрытия является его пожароопасность. Основу этого изделия составляет каучук, поэтому при контакте с огнем оно, как и любая резина, возгорается. Тем не менее, для открытой местности это не будет препятствием к применению.

Также нужно учесть, что для только что выпущенной продукции характерен незначительный запах резины. На свежем воздухе он постепенно выветривается. Иногда изначально присутствует сильный специфический запах, который не исчезает со временем. Это свидетельствует о низком качестве исходных компонентов или нарушениях технологических регламентов. Поэтому важно серьезно подходить к выбору производителя.

Некоторые считают недостатком резинового покрытия его стоимость. Однако, учитывая отличные эксплуатационные характеристики данного материала, его цена экономически оправдана. Только использование качественных ингредиентов, современного оборудования и правильной технологии позволяет получить надежную продукцию.