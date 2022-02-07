Реабилитация после инсульта в Киеве

Инсульт – сложное и весьма опасное для здоровья патологическое состояние. Зачастую инсульт, который проявляется как нарушение кровообращения в мозге, отбирает у человека целый ряд когнитивных и физических способностей, что приносит неудобства не только самому заболевшему, но и членам его семьи.

Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта

Среди последствий наиболее часто встречаются:

- полная или частичная парализация;

- нарушение речи;

- нарушение глотания;

- потеря чувствительности участков кожи;

- нарушение когнитивных функций: потеря памяти;

- нарушение координации и др.

Поэтому человек, перенесший инсульт, нуждается не просто в уходе, а в специализированной и профессиональной помощи, во время которой будут применяться различные реабилитационные практики, которые помогут частично или в большей мере восстановить жизненно важные функции человека.

К сожалению, родственники или близкие редко обладают необходимыми навыками и знаниями. Поэтому абсолютно логичной мерой будет обращение в специализированные реабилитационные центры после инсульта.

Life House - наша забота о ваших близких

Реабилитационный центр после инсульта Life House находится в Киеве и предлагает комплексную реабилитацию по специально разработанной программе, в зависимости от степени тяжести заболевания. Такие методики позволяют восстановить порядка 97-98% утраченных функций.

В реабилитационном центре программу полного цикла можно пройти:

1. Амбулаторно. Такая программа доступна для тех пациентов, состояние которых позволяет избежать стационара. Во время амбулаторного восстановления пациент получает полный спектр занятий различных направленностей: индивидуальная программа восстановления, физическая активность в специально обустроенном тренажерном зале, консультации и сопровождение медицинского персонала, работа с профильными специалистами.

2. Стационарно. В условиях стационара пациент находится под постоянным контролем медицинских работников в режиме 24/7, проживает в комфортных условиях, имеет сбалансированное многоразовое питание, работает со специалистами различных реабилитационных направленностей: физиотерапевтом, эрготерапевтом, психологом, логопедом и др. Дополнительной мерой реабилитационной программы является трудотерапия, которая помогает восстановить утраченные бытовые навыки.

Помимо комплексных программ, специалисты Life House предлагают узконаправленные программы реабилитации:

- восстановление речи после инсульта;

- восстановление памяти после инсульта;

- восстановление подвижности рук;

- восстановление подвижности ног;

- реабилитация после спинального инсульта;

- нейропсихологическая реабилитация.

Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта

Вне зависимости от программы (станционной или амбулаторной), все этапы реабилитации осуществляются профессиональными реабилитологами с высоким уровнем знаний, опыта и навыков. Также реабилитационный центр после инсульта Life House активно сотрудничает с иностранными коллегами, что позволяет не только обмениваться опытом, но и применять современные методики, успешно опробованные за границей.

Реабилитационный центр после инсульта Life House (Киев) станет вашим проводником, который поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта соответственно изменившихся параметров здоровья и активности.

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике выдана приказом Министерства здравоохранения Украины от 18.09.2020 №2126.