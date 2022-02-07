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понедельник, 07 февраля 2022 09:15

Реабилитация после инсульта в Киеве

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Инсульт – сложное и весьма опасное для здоровья патологическое состояние. Зачастую инсульт, который проявляется как нарушение кровообращения в мозге, отбирает у человека целый ряд когнитивных и физических способностей, что приносит неудобства не только самому заболевшему, но и членам его семьи.

  Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта
Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта

Среди последствий наиболее часто встречаются:

- полная или частичная парализация;
- нарушение речи;
- нарушение глотания;
- потеря чувствительности участков кожи;
- нарушение когнитивных функций: потеря памяти;
- нарушение координации и др.

Поэтому человек, перенесший инсульт, нуждается не просто в уходе, а в специализированной и профессиональной помощи, во время которой будут применяться различные реабилитационные практики, которые помогут частично или в большей мере восстановить жизненно важные функции человека.

К сожалению, родственники или близкие редко обладают необходимыми навыками и знаниями. Поэтому абсолютно логичной мерой будет обращение в специализированные реабилитационные центры после инсульта.

Life House - наша забота о ваших близких

Реабилитационный центр после инсульта Life House находится в Киеве и предлагает комплексную реабилитацию по специально разработанной программе, в зависимости от степени тяжести заболевания. Такие методики позволяют восстановить порядка 97-98% утраченных функций.

В реабилитационном центре программу полного цикла можно пройти:

1. Амбулаторно. Такая программа доступна для тех пациентов, состояние которых позволяет избежать стационара. Во время амбулаторного восстановления пациент получает полный спектр занятий различных направленностей: индивидуальная программа восстановления, физическая активность в специально обустроенном тренажерном зале, консультации и сопровождение медицинского персонала, работа с профильными специалистами.

2. Стационарно. В условиях стационара пациент находится под постоянным контролем медицинских работников в режиме 24/7, проживает в комфортных условиях, имеет сбалансированное многоразовое питание, работает со специалистами различных реабилитационных направленностей: физиотерапевтом, эрготерапевтом, психологом, логопедом и др. Дополнительной мерой реабилитационной программы является трудотерапия, которая помогает восстановить утраченные бытовые навыки.

Помимо комплексных программ, специалисты Life House предлагают узконаправленные программы реабилитации:

- восстановление речи после инсульта;
- восстановление памяти после инсульта;
- восстановление подвижности рук;
- восстановление подвижности ног;
- реабилитация после спинального инсульта;
- нейропсихологическая реабилитация.

  Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта
Реабилитационный центр Life House поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта

Вне зависимости от программы (станционной или амбулаторной), все этапы реабилитации осуществляются профессиональными реабилитологами с высоким уровнем знаний, опыта и навыков. Также реабилитационный центр после инсульта Life House активно сотрудничает с иностранными коллегами, что позволяет не только обмениваться опытом, но и применять современные методики, успешно опробованные за границей.

Реабилитационный центр после инсульта Life House (Киев) станет вашим проводником, который поможет вернуть утраченное качество жизни после инсульта соответственно изменившихся параметров здоровья и активности.

 

Лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике выдана приказом Министерства здравоохранения Украины от 18.09.2020 №2126.

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