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среда, 16 июня 2021 08:00

Расчет необходимой производительности котла длительного горения

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Расчет необходимой производительности котла длительного горения
Котлы бренда Altep имеют большой мощностной ряд, которые легко подобрать для разных типов помещений

Правильный подсчет мощности твердотопливного котла послужит гарантией комфортного уровня температуры в помещении и обеспечит его эффективность. Мощность — максимальная тепловая нагрузка на изделие. Чем грамотнее будет выполнен расчет, тем меньше будет сопутствующих проблем в процессе эксплуатации помещения.

Котлы с низким КПД не способны обеспечить здание тем количеством тепла, которое действительно необходимо. Не очень хорошо будет отражаться и превышение реальных потребностей, которые приведут к ненужным расходам. Чтобы деньги не были выброшены на ветер, необходим грамотный расчет мощности твердотопливного оборудования.

При расчете способности теплового оборудования необходимо учитывать ряд влияющих факторов, среди которых следует выделить:

• площадь отапливаемого помещения;
• наличие подвального, чердачного помещения, толщину стен и степень их утепления;
• климатологический фактор;
• конструкцию настила;
• источники теплопотери;
• особенности окон и дверей (тип, камерность, толщина, количество и т. п.).

Расчет проводится согласно формуле: P = k × S / 10, где Р, соответственно, производительность оборудования, S — отапливаемая площадь, k — коэффициент, учитывающий количество тепла, уходящее за пределы здания.

Показатель теплопотери колеблется в зависимости от типа сооружения и составляет:

• 0,8 — для хорошо утепленных помещений;
• 1,0 — для зданий со средней степенью теплоизоляции;
• 1,2—1,5 — для неутепленных домов.

Если по каким-то причинам расчет мощности вам покажется незначительным моментом при покупке котла, и вы посчитаете, что лучше приобрести просто мощное оборудование, это мнение будет ошибочным. Котлы "с запасом" могут привести к следующим проблемам:

• уменьшение КПД оборудования;
• увеличение непредвиденных трат на приобретение дополнительных элементов;
• быстрый износ комплектующих;
• образование конденсата и др.

При использовании двухконтурной системы для подогрева воды следует увеличить производительность котла на 25 %. Специалисты не рекомендуют выбирать оборудование с большим запасом мощности — это может привести к снижению КПД.

Расчет необходимой мощности котла длительного горения для отопления жилого помещения позволит ему работать с максимальной эффективностью и производительностью. Важно соблюдать определенные правила и поддерживать возможности отопительного устройства на надлежащем уровне.

Высококлассные отопительные котлы бренда Altep имеют большой мощностной ряд, которые легко подобрать для разных типов помещений.

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16
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