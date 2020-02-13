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Профессиональный уход дома, или что может уз-скраббер

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Профессиональный уход дома, или что может уз-скраббер
УЗ-скрабер - это устройство, представляющее собой лопатку, генерирующее ультразвуковые волны

Очищение лица - это невероятно важный процесс для поддержания здоровья кожи, ее тонуса и профилактики прыщей и черных точек. Различные скрабы позволяют удалить поверхностные загрязнения, но с закупоренными порами они справиться не способны. Что же делать, если постоянное посещение косметолога не входит в ваши планы? На этот случай уже давно изобрели ультразвуковой скрабер.

Что такое уз-скрабер

УЗ-скрабер - это устройство, представляющее собой лопатку, генерирующее ультразвуковые волны. Их вибрационное воздействие разрушает соединения между клетками, отшелушивая ороговевший слой кожи и выталкивая загрязнения из пор. За счет этого улучшается кровообращение, обменные процессы, ускоряется клеточная регенерация, нормализуется выработка кожного сала. В результате человек получает более ровный цвет лица, сокращение прыщей и черных точек, уменьшение выраженности пигментации и тонких линий.

Ультразвуковой скрабер бывает двух типов - профессиональный и для домашнего использования. (Чтобы вы лучше понимали о чем речь, перейдя по этой ссылке http://massage-systems.com.ua/ultrazvukovye-skrabery/, вы можете ознакомиться с характеристиками устройств). Первые представляют собой лопатку с базой, обычно малогабаритной, чтобы разместить ее на любой поверхности. Кроме того, укомплектованы набором насадок. Вторые выглядят как лопатки, невероятно компактные, так что их можно брать с собой в поездки, но у них более ограниченный функционал, по сравнению с профессиональными моделями.

С другой стороны - у вас появляется возможность стать самому себе косметологом, и проводить процедуры в удобное для вас время и месте.

Корректируемые состояния

В целом, возможности аппаратов похожи, но, как уже говорилось, профессиональные модели на то и такие, чтобы быть более мощными. С их помощью можно корректировать такие состояния, как:

• рубцы, шрамы, постакне;
• морщины;
• снижение упругости и эластичности кожи;
• пигментные пятна;
• недостаток кислорода в клетках;
• нездоровый цвет лица;
• воспалительные процессы на коже;
• комедоны.

Домашние модели эффективны против черных точек (сальных пробок), прыщей, нездорового цвета лица и тонких линий.

Как выбрать

При большом желании можно научиться пользоваться профессиональной моделью скрабера. Многие компании, продающее косметологическое оборудование, предоставляют обучение по работе с устройством. Теперь встает вопрос о том, какие именно функции вам нужны - от этого формируется цена, ведь стоимость профессиональной модели варьируется от 2,5 до 30 тысяч гривен.

Если же вы ищите удобное домашнее устройство, которое можно брать с собой в поездки, выбирайте модель с частотой ультразвука 28 кГц и функциями пилинга и микромассажа. Этих функций вполне достаточно, и приобрести устройство можно в пределах 1,5 тысячи гривен.

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