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пятница, 19 февраля 2021 10:35

Призыв любить Украину в новом Campaign Spring-Summer 2021 от бренда VOVK

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  Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021
Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021

Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021. Новая рекламная кампания посвящена теме самореализации и любви к своей стране – Украине. Призывом к действию есть важная социальная тема: "сегодня многие таланты уезжают за границу для того, чтобы работать там и при этом они даже не задумываются о том, что реализовать свои амбиции и свой потенциал можно в родной стране".

  Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021
Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021

В современном обществе сейчас все чаще можно услышать, что создать бизнес или развиваться в Украине просто невозможно, но это абсолютно не так. И команда бренда VOVK на собственном примере доказывает это. Например, соосновательница бренда женской одежды Татьяна Семенченко, будучи молодой девушкой из небольшого города и имея огромное желание и амбиции, построила огромный бизнес и на сегодняшний день студии есть уже во всех огромных городах Украины.

  Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021
Украинский бренд женской одежды VOVK представил Campaign Spring-Summer 2021

Какая женская одежда представлена в Campaign Spring-Summer 2021? Прежде всего, это трендовая сегодня эко-кожа, однотонные стильные костюмы и платья с романтичными принтами – вот основная линия новых образов.

За стильными вещами и обновлением весеннего гардероба уже можно отправляться на примерки в студии женской одежды VOVK или выбирать понравившиеся луки на сайте бренда vovk.com.

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