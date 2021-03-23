Принтер печатает полосами – причины и способы решения

 
Ексклюзивы
1/5
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 333
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
Просмотров: 441
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 468
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
1 Просмотров: 720
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 351
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 288
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
Файеры, фейерверки и разбитые окна - как под Офисом президента Стерненко поздравляли (ВИДЕО)
1 Просмотров: 774
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
Над ОП запустили салют. Требуют отставки Венедиктовой и Авакова, санкций против Портнова
6 Просмотров: 1071
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
"Зеленский, отвечай", "Аваков - черт" - ОП забросали файерами и залили краской (обновлено)
12 Просмотров: 2421
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
Просмотров: 441
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 468
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 288
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
5 Просмотров: 1134
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 486
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
23 марта 2021
Просмотров: 45
Реванш для Шевченка
– Зідан – це щось із чимось, – каже приятель студентських років. На трибуні київського "Олімпійського" 4 вересня 1999-го ...
вторник, 23 марта 2021 18:07

Принтер печатает полосами – причины и способы решения
5

2 Комментировать
 

Почему принтер печатает полосами? Какие действия можно предпринять в домашних условиях для решения дефекта? Можно ли справиться самостоятельно или обязательно нужно вызывать мастера? В содружестве с мастерами киевского сервиса Tonfix постараемся дать ответ на все вопросы, связанные с данной темой. Если ваш принтер печатает с полосами, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее.

Почему лазерный принтер печатает полосами – перечень причин

• низкий уровень тонера;
• нарушена герметизация бункера или переполнение контейнера с отработкой;
• проблема в работе фотобарабана или магнитного вала;
• искривление лезвия дозировки или неправильная его установка;
• частные случаи.

Закончился тонер

Горизонтальные белые полосы при печати на лазерном принтере или блеклость могут свидетельствовать о недостаче тонера. Необходимо заменить расходник или заправить его. Во втором случае лучше воспользоваться услугами специалистов и заправить картридж в Киеве https://www.tonfix-service.in.ua/zapravka-kartridzhej. В мастерской Tonfix данная услуга осуществляется по доступным ценам, с возможностью выезда мастера по Киеву и с гарантией качества. В свою очередь действия пользователя приводят к появлению дефектов по многим причинам:

• не смазаны токопроводящие контакты;
• не правильно подобран совместимый тонер;
• поврежден фотобарабан и т.д.

Если принтер печатает полосами из-за недостатка тонера, вызовите мастера. Это сэкономит ваше время, деньги, силы и нервы.

 

Принтер печатает горизонтальные черные полосы – а не сыпется ли тонер из расходника?

Когда отсек с отработкой забит или фетровые уплотнители потеряли свою форму, тонерный порошок начинает сыпаться на лист бумаги. Во время прохождения фьюзера черные точки запечатываются, превращаясь в полноценные полосы. Решение:

• Очистить бункер с отработкой.
• Заменить фетровые уплотнители.
• Устранить другие причины разгерметизации.

Если устранить причину просыпания тонера не получается, то нужно купить новый картридж. Это не обязательно должен быть оригинал, подойдет совместимый или восстановленный расходник.

 

Проверка светочувствительного барабана и магнитного вала

В каждом картридже лазерного принтера есть фотобарабан – вал бирюзового, голубоватого цвета. В среднем его ресурс составляет около 15000-20000 листов А4. Лазерный принтер печатает с черными полосами по краям – это повод осмотреть фотовал. При наличии потёртостей по краям ролика, деталь необходимо заменить. Если видимых повреждений нет, попробуйте смазать токопроводящий контакт. Это же касается магнитного ролика и вала первичной зарядки (ВПЗ) – смажьте их контактные оси.

 

Дозирующее лезвие

Что делать если принтер печатает полосами, а все предыдущие советы не помогли? Проверить дозирующее лезвие. Некорректная установка или физическое искривление кромки могли стать причиной того, что принтер полосит после заправки. Особенно часто данная проблема встречается в аппаратах марки HP и Canon. В большинстве картриджей установка лезвия без измерительных щупов приведет к появлению фона или полос.

Частные случаи, когда появляются полосы при печати

1. Термопленка могла износиться или повредиться сторонними предметами: скрепками, скобами и т.д. Это еще одна причина появления полос.
2. Зебра. Если полосы больше похожи на волны, то вы столкнулись с так называемой "зеброй" – эффект появляется из-за несовместимости принтера и тонера.
3. Принтер стал печатать полосами белого цвета? Возможно, загрязнена оптика в блоке лазера.

Что делать если принтер полосит, ремонтировать самостоятельно или вызывать мастера – решать только вам. Если вы не хотите экспериментировать с собственной техникой или на это нет времени, рекомендуем сразу позвонить в сервис. Во время реализации самостоятельного ремонта не допускайте попадания солнечного света на поверхность фотобарабана, используйте резиновые перчатки, респиратор, правильно подбирайте тонер и своевременно проводите профилактику печатной техники.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Принтер печатает полосами – причины и способы решения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
марта

Изменили конструкцию футбольных ворот

Элизабет Тейлор "опоздала" на собственные похороны

Российский корабль высадил десант на территории Украины

Запатентовали электрическую лампочку

В Тихом океане затонула космическая станция

Папа Римский выпустил собственный альбом песен

Изобретение механика активизировало строительство небоскребов

Застрелили главного кандидата в президенты

У гостиницы в Киеве расстреляли бывшего депутата Госдумы

Самое читаемое
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
Президентский люкс для светлого принца: показали хоромы младшего сына Лукашенко
6
 Просмотров: 71428
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды
Белорусское телевидение пробило дно пропаганды 1 Просмотров: 63839
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
Гороскоп на 22-28 марта: кому звезды пророчат светлое будущее
 Просмотров: 29484
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
Гороскоп на 22 марта: от каких дел нужно отказаться в этот понедельник
 Просмотров: 6894
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
Пышногрудая Кейтлин Рунк порадовала фанов откровенными кадрами
6
 Просмотров: 6606
Новости компаний
10 популярных мифов об ортопедических матрасах
10 популярных мифов об ортопедических матрасах Просмотров: 9
Что приготовить на ужин: ПП рецепты
Что приготовить на ужин: ПП рецепты Просмотров: 99
Сайлентблок: как определить, что его пора менять
Сайлентблок: как определить, что его пора менять Просмотров: 459
Как выбрать саженец винограда
Как выбрать саженец винограда Просмотров: 54
Межкомнатные двери в интерьере квартиры
Межкомнатные двери в интерьере квартиры Просмотров: 72
Больше всего комментируют
5
"Призываю Зеленского вылезти из теплой ванны" - Стерненко написал новое письмо
5
Протест под ОП: Геращенко заявил о новых подозрения
4
Геращенко нашел крайнего в погромах под Офисом президента
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Из-за войны и коррупции Раду, почему-то, не созывают. В парламенте удивляются инициативе "слуг"
Голосов: 33
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть