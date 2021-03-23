Принтер печатает полосами – причины и способы решения

Почему принтер печатает полосами? Какие действия можно предпринять в домашних условиях для решения дефекта? Можно ли справиться самостоятельно или обязательно нужно вызывать мастера? В содружестве с мастерами киевского сервиса Tonfix постараемся дать ответ на все вопросы, связанные с данной темой. Если ваш принтер печатает с полосами, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее.

Почему лазерный принтер печатает полосами – перечень причин

• низкий уровень тонера;

• нарушена герметизация бункера или переполнение контейнера с отработкой;

• проблема в работе фотобарабана или магнитного вала;

• искривление лезвия дозировки или неправильная его установка;

• частные случаи.

Закончился тонер

Горизонтальные белые полосы при печати на лазерном принтере или блеклость могут свидетельствовать о недостаче тонера. Необходимо заменить расходник или заправить его. Во втором случае лучше воспользоваться услугами специалистов и заправить картридж в Киеве https://www.tonfix-service.in.ua/zapravka-kartridzhej. В мастерской Tonfix данная услуга осуществляется по доступным ценам, с возможностью выезда мастера по Киеву и с гарантией качества. В свою очередь действия пользователя приводят к появлению дефектов по многим причинам:

• не смазаны токопроводящие контакты;

• не правильно подобран совместимый тонер;

• поврежден фотобарабан и т.д.

Если принтер печатает полосами из-за недостатка тонера, вызовите мастера. Это сэкономит ваше время, деньги, силы и нервы.

Принтер печатает горизонтальные черные полосы – а не сыпется ли тонер из расходника?

Когда отсек с отработкой забит или фетровые уплотнители потеряли свою форму, тонерный порошок начинает сыпаться на лист бумаги. Во время прохождения фьюзера черные точки запечатываются, превращаясь в полноценные полосы. Решение:

• Очистить бункер с отработкой.

• Заменить фетровые уплотнители.

• Устранить другие причины разгерметизации.

Если устранить причину просыпания тонера не получается, то нужно купить новый картридж. Это не обязательно должен быть оригинал, подойдет совместимый или восстановленный расходник.

Проверка светочувствительного барабана и магнитного вала

В каждом картридже лазерного принтера есть фотобарабан – вал бирюзового, голубоватого цвета. В среднем его ресурс составляет около 15000-20000 листов А4. Лазерный принтер печатает с черными полосами по краям – это повод осмотреть фотовал. При наличии потёртостей по краям ролика, деталь необходимо заменить. Если видимых повреждений нет, попробуйте смазать токопроводящий контакт. Это же касается магнитного ролика и вала первичной зарядки (ВПЗ) – смажьте их контактные оси.

Дозирующее лезвие

Что делать если принтер печатает полосами, а все предыдущие советы не помогли? Проверить дозирующее лезвие. Некорректная установка или физическое искривление кромки могли стать причиной того, что принтер полосит после заправки. Особенно часто данная проблема встречается в аппаратах марки HP и Canon. В большинстве картриджей установка лезвия без измерительных щупов приведет к появлению фона или полос.

Частные случаи, когда появляются полосы при печати

1. Термопленка могла износиться или повредиться сторонними предметами: скрепками, скобами и т.д. Это еще одна причина появления полос.

2. Зебра. Если полосы больше похожи на волны, то вы столкнулись с так называемой "зеброй" – эффект появляется из-за несовместимости принтера и тонера.

3. Принтер стал печатать полосами белого цвета? Возможно, загрязнена оптика в блоке лазера.

Что делать если принтер полосит, ремонтировать самостоятельно или вызывать мастера – решать только вам. Если вы не хотите экспериментировать с собственной техникой или на это нет времени, рекомендуем сразу позвонить в сервис. Во время реализации самостоятельного ремонта не допускайте попадания солнечного света на поверхность фотобарабана, используйте резиновые перчатки, респиратор, правильно подбирайте тонер и своевременно проводите профилактику печатной техники.