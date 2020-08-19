Принципы и нормы кормления собаки

В отличие от диких животных, которые питаются натуральной едой, для домашних любимцев нужна сбалансированная еда. Качественный корм для собак создано с учетом выведения животного селекционным способом. Породистые животные нуждаются в определенных принципах кормления и составе еды. Если кормить овчарку или добермана неправильно, то это может привести к авитаминозу, недостатку минеральных веществ и разнообразным заболеваниям.

Как часто кормить собаку?

Не стоит экономить на питании домашнего животного. При использовании недорогого корма нужно добавлять к нему прикорм из натуральных овощей, злаков, биоактивных добавок. Это заметно удорожает еду, поэтому лучше остановить свой выбор на покупке еды премиального класса.

Питание любимой собаки должно быть систематическим. Рекомендуется кормить животное 2-3 раза в день. Главное, чтобы между едой был период не более 8 часов.

Также важно при использовании сухого корма обеспечить доступ к свежей воде. Лучше всего, если она будет рядом с миской с едой. Современные технологические новинки – автоматические кормушки и поилки, которые позволяют обеспечить правильный режим питания, даже если не удается сделать это в ручном режиме. Например, при задержке на работе или при командировке.

Количество еды

Количество корма зависит от разных факторов:

● возраст собаки;

● размер;

● порода;

● активность;

● наличие заболеваний.

Производители еды для собак наносят на упаковку специальную таблицу, согласно которой можно удобно рассчитать, сколько смесей подходит для конкретной породы. Например, взрослая особь весом 7-7,5 кг съедает за день приблизительно 120 г, для крупной породы количество еды увеличивается до 250-400 г.

Не стоит насыпать больше смеси, чем рекомендуется в таблице. Собака съест все, что ей дадут, но в будущем это может привести к проблемам со здоровьем. Лишний вес домашнему любимцу совсем ни к чему, так как это повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, органы пищеварения.

Активность животного непосредственно влияет на количество еды. Менее активные породы нуждаются в меньшем количестве корма. Стоит ответственно относиться к смесям, богатым злаками. Во-первых, они могут стать причиной аллергии, а во-вторых, при таком питании собаку придется чаще выводить на улицу. Лучше накормить его качественной едой, в которой больше овощей.

Ежедневное употребление низкокалорийных овощей приводит к нормализации скорости обмена веществ, является лучшей профилактикой от заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Эти простые нормы гарантируют здоровье домашнему любимцу.