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Пес-инвалид работает няней для котят

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Немецкая овчарка Тайсон работает няней в приюте для животных "В добрые руки". Пес ухаживает за котятами вместе с волонтерами, играет с ними, воспитывает.

"Тайсон уже взрослый пес, ему почти пять лет. Однако попал к нам еще 5-месячным щенком, - рассказывает руководитель приюта Екатерина Жуковская. - Хозяева отдали через врожденную болезнь животного. У Тайсона дисплазия тазобедренных суставов. Он плохо ходит, очень хромает на задние лапы. С возрастом здоровье только ухудшается - искривляется позвоночник. Постоянно посещаем врачей, проходим обследование. Хорошо, что нам отдали, а не оставили на улице. Мог не выжить".

Нянькой для кошек собака стала случайно. Работники приюта "В добрые руки" поселили его в доме отдельно от других собак, чтобы сохранить здоровье. Там и нашел себе занятие по душе.

  Немецкая овчарка Тайсон работает няней в приюте для животных "В добрые руки"
Немецкая овчарка Тайсон работает няней в приюте для животных "В добрые руки"

"У нас есть специальная комната, где живут маленькие котята. Тайсон начал ходить туда вместе с сиделкой. Ему нравится с котами. Он ластится к ним, позволяет по себе ползать, прыгать. Может брать за шиворот и переносить с места на место. Коты тоже его любят, совершенно не боятся. Хотя новенькие сначала с осторожностью ставят к собаке, но потом смотрят на других малышей и тоже начинают играть. На первый взгляд это кажется необычным, ведь внешне он строгий, здоровый пес с черным мехом. Но на самом деле спокойный, уравновешенный, похожий на человека", - говорит Жуковская.

Тайсона обожают волонтеры и посетители. Говорят, он очень хороший и приветливый. Всегда приветствуется, дает лапу.

"В приюте есть много животных и все пережили немало плохого. Но история Тайсона всегда меня умиляет. Его предали хозяева, а он смог сохранить в себе доброту и доверие к людям. Зная такие ситуации, понимаем, насколько важно помогать таким учреждениям", - говорит Владимир Пришва, работник интернет-магазина зоотоваров Familypet.

  Немецкая овчарка Тайсон работает няней в приюте для животных "В добрые руки"
Немецкая овчарка Тайсон работает няней в приюте для животных "В добрые руки"

Familypet сотрудничает с благотворительным фондом "В добрые руки". Привозят туда корм и передают средства - 3% от суммы всех оплаченных заказов. А владельцам собак и кошек, которых забрали из приюта, обещают специальные бонусы в магазине. Там имеют большой ассортимент качественных товаров для животных по доступным ценам. Также предлагают консультацию по уходу за домашними животными. Магазин, хоть и существует недавно, но уже завоевал хорошую репутацию и пользуется популярностью среди покупателей.

Автор: Анна Орел
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