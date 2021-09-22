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Отслоение сетчатки глаза: как не потерять зрение

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Отслоение сетчатки глаза: как не потерять зрение
В медцентре "Свитогляд" успешно лечат сложные случаи катаракты, глаукомы, дисфункции сетчатки и стекловидного тела

Сетчатка - это ткань, которая выстилает глаз изнутри. Она превращает световые лучи в нервные импульсы, которые дальше попадают в мозг и распознаются как изображения. Любые проблемы в этой области глаза ведут к негативным изменениям в зрительном восприятии и могут угрожать полной слепотой. Одним из распространенных заболеваний является отслоение сетчатки. В среднем один случай заболевания фиксируют в каждых 10 тыс. Человек.

Почему происходит отслоение сетчатки

Основная причина - физический разрыв сетчатки глаза. В таком случае внутриглазная жидкость попадает под сетчатку и как бы "отклеивает" ее. Глаз не может правильно фокусировать свет и изображение искажается. Другими причинами болезни могут быть травмы, воспалительные процессы или новообразования глаза.

В группе риска те, кто имеют близорукость средней или высокой степени, соответствующую наследственность, диабет, гипертонию, а также пожилые люди. Однако отслоение может возникнуть и в результате травм головы или глаз, и в результате чрезмерных физических нагрузок и проведенных ранее операций на глазах.

Отслоение сетчатки: симптомы и жалобы пациента

Дискомфорт в глазах может проявляться постепенно. Например, ограничение бокового зрения пациент замечает не сразу и своевременно не обращается к медикам. Но есть характерные симптомы, которые нельзя игнорировать. Среди них:

• вспышки или молнии в глазах;

• появление "пелены", "шторы", которые не проходят после моргания, протирания глаз;

• внезапный эффект "кривого зеркала";

• резкое снижение зрения;

• появление помутнений, будто плавающих перед глазами;

• ограничение поля зрения.

Эти признаки являются критическими и требуют немедленного обследования. Если будет установлен диагноз отслоение сетчатки - понадобится неотложная помощь. В такой ситуации время играет против пациента, каждый день грозит значительным ухудшением состояния.

Методы современного лечения проблем с сетчаткой

В зависимости от объема повреждения офтальмолог подбирает корректный метод помощи. Лечение разрыва сетчатки глаза или локального ее отслоения проводится лазером. Место повреждения "прижигают", и таким образом сетчатка прочно удерживается в правильном положении.

Если связь сетчатки и сосудистой оболочки глаза потеряна значительно, то понадобится операция. Во время вмешательства врач удаляет стекловидное тело и вместо него вводит газово-воздушную смесь или силиконовое масло. Эти вещества удерживают сетчатку на месте и способствуют крепкому прилеганию.

Результат лечения напрямую зависит от размера проблемы и быстроты действий. "Давнешнее" отслоение сетчатки сложно поддается коррекции, невозможно дать гарантии на восстановление зрения. А вот только начавшиеся изменения удачно оперируются, есть большой шанс на полноценное зрение после лечения.

Чтобы добиться высоких результатов восстановления следует обращаться в медицинские учреждения, которые оснащены современной аппаратурой и имеют высококвалифицированных специалистов. В Полтаве преодолеть заболевания сетчатки помогают офтальмологи медцентра "Свитогляд". Главврач учреждения Андрей Шаткун вместе с командой работают со всеми возрастными группами пациентов, лечат самые распространенные болезни глаз - катаракту, глаукому, дисфункции сетчатки и стекловидного тела, снижение остроты зрения. Благодаря освоению новейших технологий и постоянному диалогу с европейскими коллегами специалисты "Свитогляду" способны улучшить зрение 98% людей, обратившихся за помощью.

Автор: Ирина Бабенко
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