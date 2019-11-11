Optimeal – корм класса супер-премиум

В Украине по швейцарской технологии под торговой маркой Optimeal выпускается высококачественный корм супер-премиум класса для кошек и собак. Он составляет достойную конкуренцию импортным продуктам данной ценовой категории, а стоит значительно дешевле.

Требования к корму супер-премиум класса

Классификация кормов осуществляется в соответствии с неписаными правилами. Корма класса супер-премиум должны отвечать ряду требований.

1. Максимально детализированный состав с указанием процентного содержания компонентов.

2. Высокое содержание белка, основным источником которого является отборное мясо разных сортов, рыба. В лучших кормах наряду с сухим (дегидратированным) мясом используется свежее.

3. Соответствие калорийности, питательной ценности возрастным и индивидуальным потребностям.

4. Обязательное наличие функциональных добавок для поддержания здоровья различных органов и систем.

5. Функциональное деление по разным критериям – возрасту, породам, состоянию здоровья, уровню активности.

6. Наличие профилактических, беззерновых кормов.

7. Отсутствие синтетических добавок.

Состав и ассортимент кормов Optimeal

На каждой упаковке корма Optimeal можно найти подробно расписанный качественный и количественный состав (перечень ингредиентов и % содержания).

Optimeal применяет технологию добавления бескостного свежего мяса в виде фарша (Fresh Meat Technology). Также в состав разных рационов входит дегидратированное мясо индейки, утки, курицы, ягненка, теленка, кролика, лосось в сухом и свежем виде. Корма калорийные, богаты необходимым для кошек и собак животным протеином.

Помимо основных ингредиентов, источника белков, жиров, корма содержат богатый набор овощей, ягод, лекарственных трав, функциональных добавок:

● Immunity Support Mix – комплекс очищенных бета-глюканов (мощных иммуностимуляторов), пребиотика Actigen и натурального антиоксиданта на основе розмарина ,для поддержки защитных сил организма;

● комплекс жирных кислот Омега 3+6, цинка и биотина для здоровья и красоты кожи, шерсти;

● в кормах для крупных животных – хондроитин и глюкозамин для защиты суставов.

Все рационы прошли тестирование ветеринарными специалистами. Про Optimeal корм для кошек отзывы ветеринаров одобрительные, отмечается, что он нравится животным, улучшает состояние кожи и шерсти, благотворно ЖКТ. Производимый под торговой маркой Optimeal корм для собак по отзывам ветеринаров тоже рекомендован в качестве основного питания, помогает поддерживать хороший уровень активности, предупреждает проблемы со здоровьем. Для животных с особыми потребностями разработаны специальные рационы.

Кошкам:

● для чувствительного пищеварения с мясом ягненка, рисом;

● с эффектом выведения комков шерсти (содержание сырой клетчатки 5,5%);

● для стерилизованных, кастрированных животных – с оптимальным для здоровья мочевыделительной системы балансом кальция, фосфора и магния, пониженной калорийностью, жиросжигателем L-карнитином.

Собакам – гипоаллергенные с лососем. Линейка Privilege адресована собакам малых и миниатюрных пород. Среди кормов для кошек и собак есть беззерновые.

Optimeal – выбор заботливых хозяев

Optimeal – корм супер-премиум категории с отличным соотношением качества и цены. Про корма Optimeal для кошек и Optimeal для собак отзывы одобрительные, причем среди людей, которые покупают их для своих питомцев, немало ветеринарных специалистов, по достоинству оценивших богатый сбалансированный состав.