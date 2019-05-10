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понедельник, 13 мая 2019 13:19

Определены победители в ежегодном бизнес-рейтинге "Лидер Года 2018"

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  Eurolamp - "Лидер Года 2018" в рейтинге производителей светотехнической продукции на территории Украины
Eurolamp - "Лидер Года 2018" в рейтинге производителей светотехнической продукции на территории Украины

Рейтинговая программа направлена на определение ведущих предприятий в различных сферах украинской экономики, которые достигли значительных финансовых успехов и добились доверия партнеров и потребителей. Почетным званием "Лидер года" отмечаются компании, вошедшие в топ отраслевого рейтинга по результатам анализа финансово-экономических показателей.

По результатам комплексного независимого анализа деятельности предприятий, в рейтинге производителей светотехнической продукции на территории Украины победителем стала компания "Грин Пауэр Евроэлектрик Украина" - представительство немецкой компании "Green Power Euroelectric GmbH", занимающейся производством экологически чистой, безопасной и экономичной продукции под брендами Eurolamp и Euroelectric.

ТМ Eurolamp представлена на украинском рынке с 2010 года, сумела покрыть всю территорию страны и стать одним из ведущих производителей LED освещения в Украине. В продукции сочетается немецкое качество, экономичность и долговечность.

Ассортимент насчитывает более 350 наименований, которые включают в себя продукцию как для бытового, так и для промышленного освещения.

Хотим отметить, что ТМ Eurolamp в 2012 году получила звание "Бренд года", а в 2017-м – премию "Выбор Украины". Таким образом, победа в бизнес-рейтинге "Лидер Года-2018" еще раз подтверждает высокий уровень доверия потребителей к компании-производителю и брендам ТМ Eurolamp и ТМ Euroelectric.

Подробнее ознакомиться с продукцией можно на сайте: https://shop.eurolamp.ua/

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Дата
13
мая

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