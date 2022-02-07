ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" расширяет свои возможности и запускает свое производство гнутого швеллера и уголка

С 24 января 2022 года, компания ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" запускает производство уголков и швеллеров различных конфигураций и профилей: C, U, Z, Zy, L, Ω и другие.

ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" запускает производство гнутого швеллера и уголков

ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" с 1992 года занимается розничными и оптовыми продажами металлопродукции по всей Украине.

В связи расширением производственной линии и с ростом спроса на гнутые металлические профили, компания ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" закупила специализированное гибочное оборудование, для гибки уголков и швеллеров длиной от 30 до 3000 мм, толщиной от 0,5 до 6 мм.

Такую металлопродукцию как гнутый профиль (швеллер) применяют в различных сферах: в большом строительстве, автомобильная промышленность, в качестве отдельных элементов сооружений, для изготовления нестандартного оборудования, несущих рам, каркасов и т.д.

Преимущества гнутого швеллера: возможность выдерживать существенные осевые нагрузки и давление на изгиб, удобный монтаж, точность размеров.

Благодаря современному оборудованию, качественным материалам и опытным специалистам, компании удалось достичь высокую точность и скорость производства, конкурентную цену на продукцию.

ООО "МЕТАЛЛ ХОЛДИНГ ТРЕЙД" запускает производство гнутого швеллера и уголков

Контакты:

metall-holding.com.ua

Главный офис:

г. Киев, Саперно-Слободской проезд, 4

(067) 539-46-22

Склад и производство гнутого швеллера:

г. Киев, ул. Качалова, 5