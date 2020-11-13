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суббота, 14 ноября 2020 12:25

Не только суши: уникальные азиатские блюда с доставкой во Львове

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Суши во Львове - уникальная возможность окунуться в новую культуру, не оставляя при этом родного города. Ведь все, что нужно сделать - это выбрать вкусный, доступный и качественный ресторан, например, Смаки-Маки.

  Ресторан под названием Смаки-Маки - это место номер один
Ресторан под названием Смаки-Маки - это место номер один

Суши во Львове: гигантский ассортимент блюд

В ресторане можно найти самые разнообразные блюда - от основных в виде морепродуктов и аппетитной рыбки, к первым и салатам в том числе.

Суши, роллы и сеты

Творожные, рыбные, пикантные, с рыбой и морепродуктами - это про роллы, которые доступны для дегустации настоящими гурманами. Большое количество роллов позволяет выбрать для себя наиболее интересные кусочки, не останавливаясь на одной только знакомой Филе.

Например, можно оценить разнообразие вегетарианских блюд, попробовав кусочки с авокадо, огурцом и овощами, или же узнать, каким будет на вкус ролл, начинка которого состоит из любимой курочки вместо лосося и угря.

Представлены также и маленькие суси - нигири и гунканы, слепленные вручную. От вариантов с креветкой, к необычному с азиатским омлетом, они станут идеальной закуской между основными блюдами и десертом.

А вот сеты - то, что поможет порадовать своих друзей, семью и знакомых, которые пришли в гости, когда холодильник внезапно опустел. Вкусные, мягкие и разнообразные, маленькие (от 600 г) и гигантские (до 2005 г), они гарантируют удовольствие от каждого кусочка.

Супы и салаты

Доставка суши во Львове позволяет питаться не только любимыми морскими кусочками, но еще и полезными первыми блюдами, а также сытными салатами.

Чтобы полнее окунуться в культуру Японии, стоит обязательно попробовать так называемый мисосиру - суп, созданный на основе одноименной пасты. Лучшим выбором станет традиционный из копченой, душистой курочки, или более легкий и питательный с кусочками сыра тофу. А вот для того, чтобы удивить свой желудок и попробовать что-то совершенно необычное, можно блюдо с угрем.

А чтобы разбавить свой рацион, состоящий из различных блюд, стоит обязательно взять небольшой, но яркий и красочный салатик. Например, оригинальный Цезарь или Греческий, или же продолжить наслаждаться курочкой. Для ценителей всего низкокалорийного также подготовлен вариант с водорослями спирулина.

  Ресторан под названием Смаки-Маки - это место номер один
Ресторан под названием Смаки-Маки - это место номер один

Заказать суши во Львове: почему именно Смаки-Маки

Ресторан под названием Смаки-Маки - это место номер один, в которое следует обратиться, когда возникло желание попробовать суши и роллы.

Почему? - Потому что:

• Там невероятно вкусно, а значит понравится не только тем, кто никогда не ел азиатскую кухню, но и настоящим привередам;
• Там приятные и доступные цены, которые не бьют по карману и позволяют неплохо экономить в праздники;
• Там дарят скидки и постоянные приятности для клиентов, а также раздают подарки на Дни рождения в виде бесплатных блюд;
• Там быстрая и качественная доставка, что занимает не более 29 минут с момента оформления заказа.

А еще в Смаки-Маки обширное меню, где можно выбрать то, что действительно придется по душе, и сполна насладиться оригинальными вкусами!

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