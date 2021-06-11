На "АГРО-2021" представили долгожданные новинки аграрной техники

В этом году более 1000 компаний-участниц со всех уголков Украины продемонстрировали новейшие отраслевые достижения и инновационные решения, современную сельскохозяйственную технику и оборудование на AGRO-2021. Также в выставке приняли участие компании из Германии, Польши, Китая, Литвы, Италии, Турции.

В Киеве прошла тридцать третья Международная агропромышленная выставка "АГРО-2021"

33-ю Международную агропромышленною выставку "АГРО-2021" открыл Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко. По его словам, эта выставка является ключевой для государства.

В рамках выставки состоялся IV Агрополитичний форум, посвященный 2-м ключевым темам - земельной реформе и инструментам финансирования аграриев. Также прошла конференция "Органик: знания, опыт, результат" и стартовали Национальные диалоги с трансформаций продовольственных систем.

В Киеве прошла тридцать третья Международная агропромышленная выставка "АГРО-2021"

Выставка традиционно стала местом долгожданных премьер.

На стенде Техноторг-New Holland состоялась торжественная презентация нового трактора New Holland Т8.410 Genesis. Также на выставке был представлен новый трактор Massey Ferguson 8S.245.

В Киеве прошла тридцать третья Международная агропромышленная выставка "АГРО-2021"

Компания "Агротехсоюз" презентовала обновленный зерноуборочный комбайн Claas Lexion 8700 в максимальной комплектации. Компания порадовала не только новинками, но и уникальными раритетами моделями - комбайном CLAAS EUROPA 1962 г.в.

Два новых комбайна для украинского рынка прибыли на АГРО-2021 от Deutz-Fahr - C9306TS мощностью 381 л.с. и C7206TS Extra Power мощностью 366 л.с.

Холдинг "Агро-Союз" представил механическую No-Till сеялку MD 19-20.

Еще одна новинка в ходе АГРО-2021 - 24-строчная сеялка Kinze 4805.

Claydon Direct Seed Drills представил сеялку Hybrid T4. NeoAgro - новый навесной грейдер Rap 245-300 производства финской компании FMG.

Впервые в Украине была проведена презентация испанской техники Arador. Официальный дилер бренда - компания "Агродилер" продемонстрировала новинку - дисковую борону для предпосевной подготовки почвы Arador Asistente 800.

В Киеве прошла тридцать третья Международная агропромышленная выставка "АГРО-2021"

Компания Equalizer, что имеет производственные мощности в Южной Африке, совместно с официальным дилером ASP Group представила свою нынешнюю новинку- 16-строчную сложную сеялку Equalizer Precision C II 16/700.

В рамках выставки отечественные производители техники также порадовали всех посетителей специальными новинками.

Например, отечественный производитель Egritech представил две новинки - алюминиевый полуприцеп-зерновоз НПС 2650 и перегрузочный бункер-накопитель БНП-20-2.

Четыре новинки были от "Завода Кобзаренко", а именно: самозагрузочный тюковозы ТК-12; захват для прямоугольных тюков для погрузчика; захват для древесины усиленный; универсальный сдвижной прицеп ТЗП-46.

В Киеве прошла тридцать третья Международная агропромышленная выставка "АГРО-2021"

Компания "Lozova Machinery" продемонстровала усовершенствованную короткую дисковую борону DUCAT-8. Также были представлены глубокорыхлитель FRANC-3 с системой внесения гранулированных удобрений.

Отечественный завод "Ремсинтез" показал обновленные сеялки для технологий No-Till и Mini-Till: СРЗ-5,4 и Сич-3,6.

Кроме того, отечественные ученые представили на "АГРО-2021" многофункциональную самоходную машину МЭЗ-115 "автотракторной".