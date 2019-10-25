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пятница, 25 октября 2019 14:30

Мультиварки-скороварки – как осуществить мечту хозяек

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  Черная пятница - повод обзавестись дорогой техникой, которая облегчает приготовление пищи
Черная пятница - повод обзавестись дорогой техникой, которая облегчает приготовление пищи

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Вкусная и полезная еда без усилий – реальность, которую обеспечивают современные кухонные устройства: духовки, пароварки, хлебопечи. Мультиварка совмещает функции всех этих девайсов.

Тонкости выбора мультиварок

При покупке стоит изучить технические характеристики моделей, чтобы получить устройство с необходимым набором функций и не платить за ненужные.

Объем чаши: съемные емкости вмещают 1,8–10 л. Ориентируйтесь на количество членов семьи. Неудобно готовить в большой чаше еду на одну порцию.

Покрытие: антипригарное и тефлоновое уступают по прочности керамическому, а экочаша безопасна для здоровья.

Количество режимов: минимальное – 3–8. Универсальные комбайны способны работать в 50–100 режимах, которые воплощают безграничное число рецептов.

Дополнительные функции: поддержание температуры, отсрочка старта, мультиповар – облегчают и упрощают приготовление блюд, соперничающих с ресторанными.

Модели мультиварок с интересными функциями:

1. Мультишеф Bork U804 – сверхточный контроль температуры и времени, управление со смартфона, автоматическое пополнение рецептов, подбор продуктов, персональная настройка параметров.

2. Bosch MUC88B68RU – два уровня давления, которые справляются с твердыми и мягкими продуктами, сохраняя полезные качества. 50 программ, в том числе индивидуальные, функция запоминания, ручная настройка позволяют разнообразить меню под ваш вкус.

3. Tefal CY621 – 32 режима и индивидуальные настройки, технология приготовления под высоким давлением. Инновационная чаша сферической формы равномерно распределяет температуру во всех слоях для идеального блюда, на которое не требуется много времени.

Comfy.ua не останется в стороне от Черной пятницы, и на некоторые группы товаров ожидается снижение цен. Не пропустите возможность приобрести классную технику по низкой цене.

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