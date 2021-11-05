Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер

 
Ексклюзивы
1/5
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 351
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 2988
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3 Просмотров: 963
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 495
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10017
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7182
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Транспортный коллапс и заоблачные цены на СТО - к чему приведет автобум в этом году
Просмотров: 3240
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
Для вступления в Евросоюз нужно 15 лет – Климкин
1 Просмотров: 324
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
"Раскидают сопли": ресторан объявил себя местом свободных людей и пускает без ковид-сертификатов и масок
1 Просмотров: 3222
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Лесь Курбас создал свой последний театр на Соловках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
3
3
3
13
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Впервые пресс-конференция национальной сборной Украины по футболу состоялась на территории партнера - Львовской пивоварни
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Шкаф-купе в спальню: делаем покупку с умом
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Как подобрать мягкий уголок на кухню?
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
1 Просмотров: 5409
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 603
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 981
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6732
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4122
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 27
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
пятница, 05 ноября 2021 16:47

Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер

  Комментировать
Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер

В домах и офисах современных украинцев уже давно неотъемлемой вещью стал кондиционер. Люди, хоть раз почувствовавшие его пользу, вряд ли смогут впоследствии обходиться без. Кондиционер помогает всегда сохранять комфортную температуру в помещении, не смотря на то, холодное время за окном или жара. Однако, чтобы получить желаемый эффект, просто приобрести устройство мало, даже если он будет дорогим и сверхсовременным. Важным является правильный монтаж кондиционера.

Именно от этого зависит, долго ли прослужит устройство и будет ли качественно выполнять свою функцию. Чтобы не выбросить деньги на ветер, а наслаждаться пользой кондиционера, предлагаем рассмотреть главные нюансы его установки.

Выбор

Прежде всего следует выбрать правильный кондиционер, который идеально подойдет для вашего помещения. В частности, нужно тщательно сопоставить площадь комнаты и мощность устройства. Часто ошибочно устанавливают мощный кондиционер в небольшом помещении с надеждой, что он будет охлаждать или нагревать всю квартиру. Воздух будет циркулировать только в одной комнате. Лучше приобрести более дешевые кондиционеры, но отдельно для каждой.

Место монтажа внутреннего блока

Этот пункт является одним из самых важных, ведь от места размещения устройства зависит эффективность его работы и комфорт в использовании. Иногда заказчики просят установить кондиционер напротив кровати, дивана или рабочего стола. Это неудачное решение. Так поток воздуха будет постоянно направлен на людей. Есть большой риск простудиться. Лучше вешать устройство над кроватью или так, чтобы воздух не дул в сторону постоянного пребывания людей. Тогда не будет слишком холодно или жарко, воздух будет циркулировать по комнате равномерно.

При этом важно, чтобы кондиционер висел минимум за 10 см от потолка, чтобы не перекрывались вентиляционные отверстия, а доступ к его фильтрам всегда был открыт, ведь их нужно регулярно чистить от грязи. Прямые солнечные лучи и влага не должны попадать на устройство.

Место монтажа наружного блока

Наружный блок кондиционера монтируют снаружи к стене дома так, чтобы теплообменник блока проветривался со всех сторон и желательно не попадал под дождь, снег или град. Он должен размещаться не менее чем в 3 метрах и не более чем в 25 м от внутреннего блока и быть прочно прикрепленным, поскольку менее защищен от внешних воздействий.

Следуя этим правилам, теоретически, установить кондиционер можно даже собственноручно, но без помощи профессионалов это будет довольно сложно и займет много времени. К тому же нужно иметь кучу дорогих профессиональных инструментов, которые маловероятно есть у каждого дома.

Так что лучше обратиться к специалистам. Они быстро подсчитают все нюансы монтажа, помогут выбрать необходимый кондиционер и место для него.

Идеально справятся с такой работой работники компании "Кондиционеры Украины", ведь выполняют свои обязанности качественно и профессионально. Они на рынке уже больше 13 лет. За это время получили тысячи довольных клиентов. Работают по всей Украине и берутся заказы любой сложности. Среди услуг: консультация, подбор и продажа различных кондиционеров и систем вентиляции, их монтаж, сервисное, гарантийное обслуживание, ремонт.

Узнать больше о компании "Кондиционеры Украины" можно на сайте https://air-conditioner.ua/ или по телефонам: +38 (097) 115-20-00; +38 (099) 558-71-13; +38 (063) 862-00-24.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
ноября

Диссидент сжег себя в центре столицы

Самое читаемое
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
Средний палец Зеленскому: сети гудят о поступке нардепа
14
 1 Просмотров: 22482
&quot;Верни $40 млн, которые украл с Коломойским&quot;: нардепы встали во время выступления Зеленского
"Верни $40 млн, которые украл с Коломойским": нардепы встали во время выступления Зеленского
8
 Просмотров: 19666
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
 Просмотров: 10017
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков &quot;плачет&quot;, что не получает выплаты из Украины
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
 3 Просмотров: 9765
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса
Первая в мире страна одобрила таблетки против коронавируса Просмотров: 7560
Новости компаний
Как выбрать обеденный стол
Как выбрать обеденный стол
Unilever подводит итоги за третий квартал 2021 года
Unilever подводит итоги за третий квартал 2021 года
Можно ли преодолеть героиновую зависимость
Можно ли преодолеть героиновую зависимость
Вайт БИТ (WhiteBit) отзывы: самые выгодные платежные системы криптобиржи
Вайт БИТ (WhiteBit) отзывы: самые выгодные платежные системы криптобиржи
Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF
Олександр Костюк - Уникальный Инноватор в IBJJF
Больше всего комментируют
3
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
3
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
3
Брала штурмом ОГА и СБУ: поклонница боевиков "плачет", что не получает выплаты из Украины
2
Лаврские попы напали на журналистов
2
Акция националистов на Банковой: стали известны требования к Зеленскому
Голосов: 1252
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть