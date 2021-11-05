Монтаж кондиционера: какие нюансы учесть, чтобы не выбросить деньги на ветер

В домах и офисах современных украинцев уже давно неотъемлемой вещью стал кондиционер. Люди, хоть раз почувствовавшие его пользу, вряд ли смогут впоследствии обходиться без. Кондиционер помогает всегда сохранять комфортную температуру в помещении, не смотря на то, холодное время за окном или жара. Однако, чтобы получить желаемый эффект, просто приобрести устройство мало, даже если он будет дорогим и сверхсовременным. Важным является правильный монтаж кондиционера.

Именно от этого зависит, долго ли прослужит устройство и будет ли качественно выполнять свою функцию. Чтобы не выбросить деньги на ветер, а наслаждаться пользой кондиционера, предлагаем рассмотреть главные нюансы его установки.

Выбор

Прежде всего следует выбрать правильный кондиционер, который идеально подойдет для вашего помещения. В частности, нужно тщательно сопоставить площадь комнаты и мощность устройства. Часто ошибочно устанавливают мощный кондиционер в небольшом помещении с надеждой, что он будет охлаждать или нагревать всю квартиру. Воздух будет циркулировать только в одной комнате. Лучше приобрести более дешевые кондиционеры, но отдельно для каждой.

Место монтажа внутреннего блока

Этот пункт является одним из самых важных, ведь от места размещения устройства зависит эффективность его работы и комфорт в использовании. Иногда заказчики просят установить кондиционер напротив кровати, дивана или рабочего стола. Это неудачное решение. Так поток воздуха будет постоянно направлен на людей. Есть большой риск простудиться. Лучше вешать устройство над кроватью или так, чтобы воздух не дул в сторону постоянного пребывания людей. Тогда не будет слишком холодно или жарко, воздух будет циркулировать по комнате равномерно.

При этом важно, чтобы кондиционер висел минимум за 10 см от потолка, чтобы не перекрывались вентиляционные отверстия, а доступ к его фильтрам всегда был открыт, ведь их нужно регулярно чистить от грязи. Прямые солнечные лучи и влага не должны попадать на устройство.

Место монтажа наружного блока

Наружный блок кондиционера монтируют снаружи к стене дома так, чтобы теплообменник блока проветривался со всех сторон и желательно не попадал под дождь, снег или град. Он должен размещаться не менее чем в 3 метрах и не более чем в 25 м от внутреннего блока и быть прочно прикрепленным, поскольку менее защищен от внешних воздействий.

Следуя этим правилам, теоретически, установить кондиционер можно даже собственноручно, но без помощи профессионалов это будет довольно сложно и займет много времени. К тому же нужно иметь кучу дорогих профессиональных инструментов, которые маловероятно есть у каждого дома.

Так что лучше обратиться к специалистам. Они быстро подсчитают все нюансы монтажа, помогут выбрать необходимый кондиционер и место для него.

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