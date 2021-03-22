Межкомнатные двери в интерьере квартиры

Межкомнатные двери всегда являются частью концепции, стиля дизайна современных жилых помещений. Это интересный акцент, украшение, уникальность, функционал, практичность и престижный элемент для интерьера каждой квартиры.

Из разнообразия моделей трудно выбрать самое лучшее. Поэтому прежде, чем решите купить межкомнатные двери в квартиру, прислушайтесь к ценным советам ТРИО ДВЕРИ, чтобы избежать ошибок.

Как выбрать межкомнатные двери по стилю и дизайну

Выбирая межкомнатные двери, нужно обязательно обратить внимание на концепцию дизайна вашего помещения. Причем, это может быть общий стиль для всей квартиры или стилистика отдельной комнаты. Но, все же, лучше всего их выбирать универсальными, подходящими под стиль двух разделяемых пространств.

Как правильно распорядиться пространством комнат, если квартира небольшая по площади? Распашные двери, особенно широкие, требуют много свободного места при открывании. А это полезная площадь, которая может быть обустроена мебелью или открывать доступ к выключателю освещения. Поэтому все чаще, особенно в квартирах 60 - 80 м2, устанавливаются раздвижные двери, стеклянные раздвижные перегородки. Последние популярны для установки в кухне, прихожей, гардеробной, на лоджии или в ванной комнате.

Двери под стиль интерьера

В классических интерьерах наиболее часто применимы распашные двери, выполненные в светлых тонах, с декоративными наличниками, с изысканными по дизайну и отделке ручками. Также популярные двери под натуральную древесину (шпон) или из массива дерева под интерьеры гостинной, кабинетов с мебелью в стиле кантри, шале, средиземноморском или стиле ар-нуво.

Для комнат в стиле неоклассика в ТРИО-ДВЕРИ имеется широкий выбор доступных по цене аккуратных дверей с лаконичным дизайном, в частности, окрашенные матовой эмалью двери с филенками или фрезерованием. Как и для квартир в стиле прованс, такие межкомнатные двери выполнены в светлых, пастельных тонах, с элегантными элементами декора.

Для стиля лофт больше выбирают межкомнатные двери в темных тонах. Здесь используют как скрытые варианты, так и стандартные распашные. Популярные отделки для стиля лофт – это двери под дальнейшею отделку, окрашенные, стеклянные, в покрытии HPL (текстуры, что имитируют бетон, камень, сталь) и даже из натурального камня или кожи.

Для квартир, оформленных в современном стиле, советуем выбрать модели дверей с уникальным дизайном и эксклюзивным оформлением, с комбинациями из шпона, стекла, зеркал и металла. В каталоге представлены такие двери по выгодной цене, но неизменно высочайшего качества.

Для комнат, оформленных в хайтек-стиле, рекомендуем обширный выбор уникальных дверей с четкими и лаконичными формами, со вставками из стекла и камня, в отделке натурального шпона редких пород древесины.

Стиль минимализм для современной квартиры — это минимальное количество деталей при их максимальной функциональности. В каталоге ТРИО-ДВЕРИ представлены скрытые двери

в различных отделках – от самого распространённого "под грунт" до скрытых дверей в стеновых панелях.

Выбирайте в наших салонах лучшие варианты межкомнатных дверей с подчеркнутой индивидуальностью, качественными материалами и различным декоративным оформлением под любой стиль интерьера.

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