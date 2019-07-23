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вторник, 23 июля 2019 10:35

Методы продвижения сайтов в интернете

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Методы продвижения сайтов в интернете

Для тех, кто собирается создать сайт, важно уделить внимание его продвижению. Часто случается, что на виртуальных страницах содержится полезная и интересная информация, а о сайте никто не знает и не посещает его.

Существует несколько методов продвижения, и об особенностях каждого из них, пойдет речь далее.

Поисковая оптимизация

Включает внешнюю и внутреннюю оптимизацию. Внешняя – это получение ссылок на продвигаемый сайт с других источников. Внутренняя оптимизация включает:

•подбор ключевых запросов;
•улучшение структуры сайта;
•устранение технических ошибок и другие приемы.

Баннеры

С помощью баннерной рекламы можно быстро привлечь пользователей с других, аналогичных по тематике, сайтов.

Контекстная реклама

Размещение информации на основных поисковых ресурсах (Google, Яндекс и др.) – наиболее эффективный, хотя и дорогостоящий метод. Правильно настроенная реклама, позволяет быстро привлечь целевую аудиторию.

Вирусный маркетинг

Позволяет заинтересовать пользователей, при этом, распространителями информации о товаре/услуге, являются они сами. Качественные рекламные ролики способны "разлететься" по сети и стать популярными в течение нескольких дней.

Социальные сообщества

С помощью социальных сетей, можно не только преподнести информацию, но и получить обратную связь (мнение о товаре, его качестве и многое другое) от потенциальных клиентов. Также, SMM дает возможность вовлекать пользователей в различные конкурсы и розыгрыши, касающиеся вашего товара, что повышает заинтересованность потенциальных клиентов и ее лояльность.

Блоги

Размещение публикаций в блогах - возможность предоставить информацию широкой аудитории, оставить ссылку в посте. Целесообразно создать собственный блог на продвигаемом сайте или в социальной сети.

Форумы

При размещении рекламы на форуме достигаются цели:
•оставить информацию о товаре;
•заинтересовать пользователей;
•привлечь потенциальных клиентов.

Пресс-релизы

Создание нового сайта, линии товаров, проведение акции – новость, которую стоит публиковать в интернет-новостях.

Для достижения успеха в продвижении сайта, важно использовать не один, какой-либо метод, а комплекс вышеперечисленных способов. Благодаря этому, можно быстро получить желаемый результат, обойти конкурентов.

Не имея соответствующих знаний и опыта, продвижение сайта лучше доверить профессионалам. Так, продвижение с помощью SEO в Seomarket.ua – это возможность быстро привлечь целевых пользователей на сайт, выгодно выделиться среди конкурентов. Компания Seomarket – команда профессионалов, предоставляющая клиентам комплексные услуги и решения.

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