МАУП: Как поступить онлайн без ВНО со скидкой на обучение в Полтавском регионе

Поступить в вуз в безопасном онлайн-формате возможно и доступно. Такую услугу оказывает Представительство Межрегиональной Академии управления персоналом - "Полтавский центр дистанционного обучения". Набор на обучение проводится 3 раза в год: в апреле, августе и декабре. МАУП приглашает абитуриентов на бакалаврат или магистратуру без ВНО. А во время Дней открытых дверей можно получить скидку 20% на оплату за обучение.

Учебный процесс осуществляется с использованием мультимедийных систем и других инновационных технологий. В Центре есть аудитории для консультативных занятий, компьютерный класс, собственная библиотека с читальным залом. Проводятся тренинги и научно-практические конференции по экономическим, правовым, социальным, культурно-просветительским проблемам. Функционируют Психологическая служба и Юридическая клиника, оказывающие индивидуальные консультации, юридическую и психологическую поддержку всем участникам образовательного процесса.

Представительство "Полтавский центр дистанционного обучения" использует современные технологии в дистанционном обучении, что делает высшее образование доступным каждому.

Основательная и качественная подготовка студентов МАУП - залог высоких результатов в обучении. Это подтверждают всеукраинские рейтинги. В 2020 году Всеукраинское Объединение работодателей Украины признало МАУП лучшим частным вузом Украины. Учебное заведение также получило первенство по версии поступающих. По данным Информационной системы "Вступ.ОСВІТА.UA" среди частных вузов Украины именно в МАУП подали документы большинство абитуриентов. Этот же портал включил Межрегиональную Академию управления персоналом в ТОП-10 лучших частных вузов страны.

В условиях карантина у всех абитуриентов есть возможность подать документы в безопасном онлайн-формате. Так же дистанционно происходит зачисление в Межрегиональную Академию управления персоналом.

Подробно ознакомиться с вузом и условиями поступления и предоставления скидки на обучение можно на сайте http://plt.maup.com.ua/

Представительство "МАУП" "Полтавский центр дистанционного обучения" находится по адресу: г. Полтава, пр-т Первомайский, 19/2. Телефоны для справок: (0532) 56-43-68, (050) 047-61-74, (097) 293-00-78.