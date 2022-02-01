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Матча vs. Сенча: сравнение японских легенд

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Зеленый чай сенча и неповторимый маття – напитки, возведенные в культ сначала в Японии, а потом и по всему миру. Две весенние легенды, удивляющие вкусом и эффектом. Можно ли их сравнивать? И что между ними общего? Узнаем прямо сейчас.

 

Маття и сенча: вкус и аромат

Японский чай матча (или маття) – порошок из специально обработанных листочков зеленого чая. Его популяризировали буддисты, сделав частью своих ритуалов в конце XII века. Его горчинка радует и бодрит, а яркий зеленый цвет вдохновляет на творчество.

Сенча – центральный объект японского культа сенчадо. Это игольчатый, по-настоящему весенний чай, за завариванием которого приятно наблюдать. И одновременно – наслаждаться ароматерапией благодаря необычайно свежим ароматам трав и моря. А еще – вкусом: в сенче вы найдете сладость ореха, свежесть трав и даже нотку умами.

Технология производства

Матча. За 20 дней до сбора чайные кусты накрывают, чтобы процесс роста замедлился, а сырье стало более темным. Благодаря этому формируется уникальный биохимический состав маття. Для матчи собирают верхние листки, сушат, обрабатывают горячим паром и растирают в пудру. Именно ее так ценят приверженцы правильного питания, инста-дивы и просто ценители отличного чая.

Сенча. Сырье для этого чая, как и для матчи, также пропаривают, а не обжаривают после сбора. Это нужно, чтобы остановить окисление листочков и чтобы их было легче скручивать в узкие трубочки – "паучьи лапки".

 

Эффект матчи и сенчи

В чае матча содержится L-теанин – чайный кофеин, который бодрит, тонизирует и заряжает энергией. При этом его называют "успокаивающим стимулятором": он не вызывает скачков давления или резкого подъема/упадка сил, как кофе.

Кроме того, матча богата антиоксидантами и отлично насыщает: как заваренная традиционным способом, так и в составе смузи или маття-латте.

Сенча – чай, известный густой пеной, которая образуется при заваривании. От также богат антиоксидантами, помогает продлить молодость и бороться с простудой. Еще в нем содержится фтор, который укрепляет эмаль зубов и препятствует размножению бактерий. Он понижает уровни сахара и холестерина и помогает следить за фигурой.

Это утренний напиток, богатый теанином. Он заряжает на весь день, отлично утоляет жажду. А вот вечером вполне может стать причиной бессонницы.

Итог

Итак, насколько бы ни отличались по вкусу, аромату и способу приготовления эти прославленные японские чаи, у них есть и общие черты:

● краткое пропаривание сырья при изготовлении чая;
● полезнейший состав;
● обилие теанина (чайного кофеина);
● молниеносное заваривание (достаточно минуты).

Какой бы из этих напитков вы ни предпочли купить, чай матча и чай сенча всегда будут в сердцах и на вкусовых рецепторах ценителей. Попробуйте идеальные образцы японских легенд в чаевне New Tea и закажите самые лучшие в интернет-магазине. Радуйте себя почаще!

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