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вторник, 21 июля 2020 16:01

Ликеры Canari: ALCOMAG рассказывает об истории и напитках бренда

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Сегодня линейка ликеров Канари представлена большим количеством интересных напитков, которые станут достойным пополнением домашнего бара и подарят массу новых вкусовых впечатлений. Самое время познакомиться с этим брендом ближе.

  Канари является дочерним брендом немецкой компании Henkell & Co
Канари является дочерним брендом немецкой компании Henkell & Co

Заказывайте оригинальный ликер Канари на сайте ALCOMAG – у нас самые выгодные цены в Украине.

История Канари

Канари является дочерним брендом немецкой компании Henkell & Co. Она была основана еще в начале 20-го века Адамом Хенкелем и специализируется на производстве спиртных напитков. В 1990-м году корпорация открыла свое представительство в польском городе Торунь, и это положило начало выпуску ликеров Canari.

Изначально торуньское отделение специализировалось на производстве вина, но со временем ассортимент завода расширялся, и в нем появлялись самые разнообразные напитки – водка, джин, бренди, а также ликеры.

Ликеры бренда Canari до 2007-го года производились исключительно в Польше, пока "Столичный" завод шампанских вин из Киева не вошел в состав корпорации Henkell & Co. Теперь вполне можно найти ликеры Канари и отечественного производства. А расширение производственных мощностей поспособствовало и расширению линейки вкусов.

Особенности ликеров

До открытия киевского производства в линейке Канари были исключительно сливочные ликеры – со вкусом кокосового молока, тирамису, ванили, кофе, шоколада, Пина Колады. Со временем ассортимент дополнился более свежими и летними фруктовыми ликерами со вкусом персиков, вишен, черной смородины.

Все ликеры выпускаются в бутылках небольшого объема – 0,35л., имеют крепость 15 градусов. Компания придерживается традиционной технологии производства и использует исключительно природные ингредиенты.

  Канари является дочерним брендом немецкой компании Henkell & Co
Канари является дочерним брендом немецкой компании Henkell & Co

Как пить Канари

Канари специализируется на производстве сладких ликеров, которые считаются классическим дижестивом. Мы рекомендуем подавать напитки после ужина в сопровождении десертов. Оптимальная температура подачи – около 10 градусов. Подавайте спиртное в специальных ликерных рюмочках или невысоких стаканах.

Сливочные ликеры Канари станут отличным дополнением к кофейным напиткам. Их также можно подавать как топинг к мороженому или десерту. Фруктовые ликеры станут идеальным дополнением для легких летних коктейлей.

 
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21
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