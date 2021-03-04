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четверг, 04 марта 2021 16:24

Курсы английского онлайн для студентов

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Хорошее знание иностранного языка помогает студентам в поиске работы и стажировки, повышает шансы на поступление в зарубежный вуз, получение желаемых результатов на международном языковом экзамене и многое другое. Курсы английского онлайн — идеальный вариант для студентов, которые совмещают изучение языка с очной формой обучения или работой. Наш рейтинг школ английского позволит подобрать оптимальный вариант с учетом графика и бюджета студента.

Онлайн курсы английского языка не уступают по эффективности и насыщенности очным программам, поэтому многие студенты отдают предпочтение такому формату обучения. Ранее мы рассказывали об особенностях и преимуществах обучения на дистанционных курсах, сегодня рассмотрим варианты эффективных и бюджетных курсов, которые подойдут студентам. При выборе школы, предлагающей английский онлайн, необходимо обратить внимание на особенности и график занятий, стоимость и отзывы от других учеников.

  Онлайн курсы английского — оптимальный вариант для студентов с загруженным графиком и небольшим бюджетом
Онлайн курсы английского — оптимальный вариант для студентов с загруженным графиком и небольшим бюджетом

Английский онлайн: какие курсы выбрать студенту

Многие школы иностранного расширяют свои программы курсами английского онлайн с гибким графиком и более низкой ценой. Многие из этих школ осуществляют современный подход к обучению, предлагая своим ученикам авторские обучающие онлайн платформы, интерактивные тренажеры и возможность учить язык через приложение.

Подборка онлайн курсов английского с гибким графиком и доступной ценой:

• New York Language School
Длительность: 42 занятия;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 90 мин;
Цена: 5600 грн / курс;
Особенность: гибкий график, индивидуальный подход, бесплатное дистанционное тестирование и пробный урок, персонализированные уроки и обратная связь.

• Project 12
Продолжительность: 1 семестр — 3 месяца;
Интенсивность: 4 раза в неделю;
Цена: 883 / 983 грн;
Особенность: гибкий график, обучение на образовательной платформе 12 Tracks, разговорные клубы онлайн.

• Green Forest
Длительность: 4 месяца;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 90 мин;
Цена: 5300 грн / курс;
Особенность: обучение в Zoom на базе гибридной интерактивной платформы Notes by Green Forest, доступ к онлайн версии учебника, бесплатные разговорные клубы и спецкурсы с носителем языка.

• Speak Up
Длительность: 6 месяцев;
Интенсивность: индивидуально;
Цена: 163 грн/урок;
Особенность: гибкий график, модель обучения Blended Learning, тестирование по окончанию уровня, сертификат об окончании обучения.

• Speak Well
Длительность: 2 месяца;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 135 мин;
Цена: 5120 грн / курс;
Особенность: до 9 ти студентов в группе, бесплатные учебные материалы и разговорные клубы, занятия на платформах ZOOM/Google Meet, возможность помесячной оплаты.

Больше дистанционных курсов английского можно найти на нашем сайте: ищите школу по описанию, рейтингу и отзыву других студентов.

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