Курсы английского онлайн для студентов

Хорошее знание иностранного языка помогает студентам в поиске работы и стажировки, повышает шансы на поступление в зарубежный вуз, получение желаемых результатов на международном языковом экзамене и многое другое. Курсы английского онлайн — идеальный вариант для студентов, которые совмещают изучение языка с очной формой обучения или работой. Наш рейтинг школ английского позволит подобрать оптимальный вариант с учетом графика и бюджета студента.
Онлайн курсы английского языка не уступают по эффективности и насыщенности очным программам, поэтому многие студенты отдают предпочтение такому формату обучения. Ранее мы рассказывали об особенностях и преимуществах обучения на дистанционных курсах, сегодня рассмотрим варианты эффективных и бюджетных курсов, которые подойдут студентам. При выборе школы, предлагающей английский онлайн, необходимо обратить внимание на особенности и график занятий, стоимость и отзывы от других учеников.
Английский онлайн: какие курсы выбрать студенту
Многие школы иностранного расширяют свои программы курсами английского онлайн с гибким графиком и более низкой ценой. Многие из этих школ осуществляют современный подход к обучению, предлагая своим ученикам авторские обучающие онлайн платформы, интерактивные тренажеры и возможность учить язык через приложение.
Подборка онлайн курсов английского с гибким графиком и доступной ценой:
• New York Language School
Длительность: 42 занятия;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 90 мин;
Цена: 5600 грн / курс;
Особенность: гибкий график, индивидуальный подход, бесплатное дистанционное тестирование и пробный урок, персонализированные уроки и обратная связь.
• Project 12
Продолжительность: 1 семестр — 3 месяца;
Интенсивность: 4 раза в неделю;
Цена: 883 / 983 грн;
Особенность: гибкий график, обучение на образовательной платформе 12 Tracks, разговорные клубы онлайн.
• Green Forest
Длительность: 4 месяца;
Интенсивность: 3 раза в неделю по 90 мин;
Цена: 5300 грн / курс;
Особенность: обучение в Zoom на базе гибридной интерактивной платформы Notes by Green Forest, доступ к онлайн версии учебника, бесплатные разговорные клубы и спецкурсы с носителем языка.
• Speak Up
Длительность: 6 месяцев;
Интенсивность: индивидуально;
Цена: 163 грн/урок;
Особенность: гибкий график, модель обучения Blended Learning, тестирование по окончанию уровня, сертификат об окончании обучения.
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