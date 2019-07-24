"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры

Серые рабочие будни уже надоели. Каждый день одно и то же. Как же хочется в отпуск. Лежать у бассейна и не думать о проблемах и домашних хлопотах. Пить холодный мохито и есть заморские деликатесы. А денег хватает только на путешествие в село на огород.

Ищете куда поехать в отпуск, да еще и сэкономить? В этом вам поможет сайт hottours.in.иа. Покупаете горящие туры в Турцию или Египет и забываете про работу и семейную рутину. Благодаря сайту hottours.in.иа вы сможете выбрать тур, который не будет бить по вашему кошельку и будет приносить только наслаждение от отдыха.

"Постоянно покупаю горящий тур и еще ни разу не пожалела. Это реальная экономия денег. В Украине за эти деньги можно отдохнуть только дома. Из минусов - только то, что его надо покупать за несколько дней до вылета. В этом году уже летала в Турцию с подругой. Потратили 4500 грн с человека. За эти деньги заселили в прекрасный 4-звездочный отель. Благодаря шведскому столу набрали 3 килограмма, потому пробовали все: от королевских креветок с пивом до бутербродов с мясом и грузинским вином. Каждый вечер была развлекательная программа. Часто ходили на дискотеки. В Турции познакомилась со своим будущим мужем. Спасибо, hottours.in.иа за комфорт и нереальную атмосферу", - рассказывает Мелания Бондарь из Киева.

Теперь благодаря сайту hottours.in.иа можно лежа на диване или сидя в офисе заказать горящие туры в Египет или Турцию. Достаточно перейти на сайт и нажать кнопку "Купить". С вами сразу свяжется менеджер и поможет с выбором.

После оплаты на почту придут сертификаты на поселение в отеле и билеты на перелет. В горящий тур входит перелет, встреча в аэропорту менеджерами компании, доставка до отеля и питание.

"Ездила в прошлом году с семьей в Одессу. За неделю потратили 12 тыс. грн. И еще готовить приходилось самой на всю семью. В этом году с мужем купили горящий тур в Египет. За 5000 грн. с человека получили 4-звездочный отель в Шарм-эль-Шейхе, круглосуточный бар ( для мужчин это важно), шведский стол и 2 прозрачных бассейна возле отеля. К морю 300 метров, дополнительно ни за что платить не надо. Сувениры обошлись в 100 долл. За неделю наелись, напились, отдохнули на полную. Наконец попробовала настоящую черную икру. Что еще надо людям, которые любят пассивный отдых..?",- рассказывает Елена Шулинга из Черкасс.

Теперь можете забыть о длинной дороге автобусом до Одессы, куче сумок, постоянных проблемах с питанием, грязным морем и заоблачными ценами. Приобретая один раз горящий тур в Турцию или Египет вы навсегда влюбитесь в него и перестанете считать деньги на отпуск и после него. Выбирайте качественный отдых по низким ценам вместе с hottours.in.иа.