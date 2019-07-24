"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2214
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5275
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 612
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3294
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 909
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1810
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1872
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6435
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9549
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3312
Фото
Все фото
13
3
4
19
5
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Илья Кваша выиграл серебряную медаль на чемпионате мира
Видео
Все видео
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Амарант - это и лечебное средство от всех болезней, и косметологический препарат, и питательный корм для животных
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2214
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 900
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2403
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1116
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 июля 2019
Просмотров: 1665
Усі коти на світі
— Вам із Миколою на годину роботи, — жінка переконує їхати до тестя в село Лісове. — Про все вже домовлено. Як спаде роса ...
четверг, 25 июля 2019 09:40

"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры

  Комментировать
&quot;Королевские креветки и круглосуточный бар&quot; - почему украинцы выбирают горящие туры

Серые рабочие будни уже надоели. Каждый день одно и то же. Как же хочется в отпуск. Лежать у бассейна и не думать о проблемах и домашних хлопотах. Пить холодный мохито и есть заморские деликатесы. А денег хватает только на путешествие в село на огород.

Ищете куда поехать в отпуск, да еще и сэкономить? В этом вам поможет сайт hottours.in.иа. Покупаете горящие туры в Турцию или Египет и забываете про работу и семейную рутину. Благодаря сайту hottours.in.иа вы сможете выбрать тур, который не будет бить по вашему кошельку и будет приносить только наслаждение от отдыха.

"Постоянно покупаю горящий тур и еще ни разу не пожалела. Это реальная экономия денег. В Украине за эти деньги можно отдохнуть только дома. Из минусов - только то, что его надо покупать за несколько дней до вылета. В этом году уже летала в Турцию с подругой. Потратили 4500 грн с человека. За эти деньги заселили в прекрасный 4-звездочный отель. Благодаря шведскому столу набрали 3 килограмма, потому пробовали все: от королевских креветок с пивом до бутербродов с мясом и грузинским вином. Каждый вечер была развлекательная программа. Часто ходили на дискотеки. В Турции познакомилась со своим будущим мужем. Спасибо, hottours.in.иа за комфорт и нереальную атмосферу", - рассказывает Мелания Бондарь из Киева.

Теперь благодаря сайту hottours.in.иа можно лежа на диване или сидя в офисе заказать горящие туры в Египет или Турцию. Достаточно перейти на сайт и нажать кнопку "Купить". С вами сразу свяжется менеджер и поможет с выбором.

После оплаты на почту придут сертификаты на поселение в отеле и билеты на перелет. В горящий тур входит перелет, встреча в аэропорту менеджерами компании, доставка до отеля и питание.

"Ездила в прошлом году с семьей в Одессу. За неделю потратили 12 тыс. грн. И еще готовить приходилось самой на всю семью. В этом году с мужем купили горящий тур в Египет. За 5000 грн. с человека получили 4-звездочный отель в Шарм-эль-Шейхе, круглосуточный бар ( для мужчин это важно), шведский стол и 2 прозрачных бассейна возле отеля. К морю 300 метров, дополнительно ни за что платить не надо. Сувениры обошлись в 100 долл. За неделю наелись, напились, отдохнули на полную. Наконец попробовала настоящую черную икру. Что еще надо людям, которые любят пассивный отдых..?",- рассказывает Елена Шулинга из Черкасс.

Теперь можете забыть о длинной дороге автобусом до Одессы, куче сумок, постоянных проблемах с питанием, грязным морем и заоблачными ценами. Приобретая один раз горящий тур в Турцию или Египет вы навсегда влюбитесь в него и перестанете считать деньги на отпуск и после него. Выбирайте качественный отдых по низким ценам вместе с hottours.in.иа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Королевские креветки и круглосуточный бар" - почему украинцы выбирают горящие туры». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Убили брата лидера украинских националистов

Гетьмана выбрали на казацкой раде

Самое читаемое
&quot;Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать&quot; - в сети смеются с выборов
"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов
16
 Просмотров: 69743
Как выглядели люди в древности - реконструкция
Как выглядели люди в древности - реконструкция
11
 Просмотров: 60851
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 9 Просмотров: 37294
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 20467
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 19935
Новости компаний
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
 Просмотров: 54
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис?
Кому доверить e-mail-рассылку. Программа? Сервис? Просмотров: 9
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность
Радиаторы Betatherm - 100% эффективность и практичность Просмотров: 63
Методы продвижения сайтов в интернете
Методы продвижения сайтов в интернете Просмотров: 36
Отопительное оборудование по лучшим ценам в Украине
Отопительное оборудование по лучшим ценам в Украине Просмотров: 54
Больше всего комментируют
9
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
8
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
7
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
6
Савченко спалила своє фото у багатті
4
В России убили активистку, которая выступала в защиту украинских политзаключенных
Голосов: 1030
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua