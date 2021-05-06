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пятница, 07 мая 2021 09:33

Компания "Пульсар Констракшн" – проектирование, производство металлоконструкций, строительство

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Компания &quot;Пульсар Констракшн&quot; – проектирование, производство металлоконструкций, строительство

Металлоконструкции – основа современного строительства. Сегодня они находят применение при возведении практически любых объектов и технологических сооружений в Украине. Их производство многоэтапное, требующее привлечения квалифицированного персонала и наличия современного оборудования.

Наличие металлоконструкций, спроектированных и изготовленных по индивидуальному заказу, ускоряет строительство. Рентабельность проекта особенно повышается, когда есть возможность заказать в одной фирме и проектные работы, и изготовление металлоконструкций при строительстве объекта. Компания Пульсар Констракшн предоставляет полный пакет услуг по проектированию, выполнению чертежей и монтажу.

Услуги и товары компании

Заводы компании "Пульсар Констракшн" производят металлоконструкции всех видов. Каталог продукции включает в себя сотни наименований конструкций из металлов – как стандартных, так и специфических.

Также предоставляются услуги по металлообработке и строительству объектов любой сложности, начиная ангарами и заканчивая промышленными комплексами. Ведется продажа металлопроката и разнообразных строительных материалов.

Инженеры и конструкторы компании предоставляют услуги по проектированию следующих объектов из металлоконструкций:

● производственные здания и сооружения;

● агропромышленные, логистические и складские комплексы;

● торговые центры;

● сельскохозяйственные объекты, птицефабрики и элеваторы;

● конструкции металлические;

● офисные здания и бизнес-центры.

Продукция и услуги компании предлагаются по конкурентным ценам. Сроки выполнения заказов самые сжатые.

Преимущества

Компания "Пульсар Констракшн" – это незаменимый партнер по следующим причинам:

● Наличие двух заводов с суммарной производственной площадью 7000 кв. м делает возможным выполнение сразу нескольких объемных заказов клиента – это экономит время и бюджет.

● Благодаря современному оборудованию и технологиям металлоконструкции соответствуют европейским стандартам и экологическим требованиям.

● Компания выпускает разнообразные виды стандартных металлоконструкций, а также принимает индивидуальные заказы.

● Благодаря собственному производству и складским помещениям многие заказы "Пульсар Констракшн" выполняет моментально – готовая продукция просто отгружается со склада.

Также заказчики компании имеют доступ к полному пакету услуг по проектированию.

Тщательное планирование производства, умение находить эффективные решения обеспечивают компании долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с партнерами: юридическими и физическими лицами. Компания пользуется репутацией надежного поставщика.

Заказывайте проектирование и изготовление металлоконструкций в компании "Пульсар Констракшн" – передовом промышленном комплексе Украины. Чтобы сделать заказ, перейдите на сайт и оставьте заявку или свяжитесь со специалистами компании по телефону.

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Дата
07
мая

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