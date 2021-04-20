Кольчуга — лучшая защита двигателя, картера, поддона и днища авто

Защита двигателя – необходимая часть современного автомобиля. Каждый автовладелец задумывается об ее покупке сразу же после приобретения машины. И все это неспроста.
Несмотря на неуклонный прогресс, дороги в Украине все еще трудно назвать идеальными. И это касается не только сельской местности, но и города. В первую очередь все это понимают автовладельцы. Каждый контакт с ямой, водой, камнями может негативно сказываться на нижней части машины. Поэтому, лучше позаботиться о данном моменте и сразу установить защиту картера.
Когда может понадобиться защита
В первую очередь защита картера устанавливается на автомобили, которые вынуждены постоянно перемещаться по бездорожью. Кроме этого, данная пластина способна решить следующие важные задачи:
- • сохранять двигатель, топливный бак, радиатора и другие компоненты от механических повреждений;
- • предотвращает попадание во внутреннюю часть автомобиля грязи, воды и мусора;
- • осуществляет защиту агрегатов от песка, гравия и влаги;
- • способствует поддержанию оптимальной температуры узлов, которые подвержены постоянным нагрузкам;
- • сохранение КПД в независимости от влияния внешних факторов.
Приобретенная и установленная защита поддона поможет сохранять целостность двигателя, обеспечит защищенность от потери масла. И в результате все компоненты будут находиться в сохранности и им не понадобиться дорогостоящий ремонт в случае повреждений.
Виды защиты от Кольчуга
Достаточно часто производители не оснащают автомобили защитными компонентами. А в некоторых случаях, если деталь и присутствует, то не всегда может выполнять все функции. Причиной этому может быть ненадежный материал. Поэтому, во время выбора важно обращать внимание не его.
Кроме этого, важным фактором является и шум, который может возникать после установки пластины. Чтобы избежать этого, нужно доверять только проверенным брендам.
Компания Защита двигателей Кольчуга предлагает следующие виды защиты:
- • Standart. Это стальной тип защиты, который покрывается с двух сторон краской. Пластина способна выполнять все функции и защитить поддон от механических повреждений.
- • ZiPoFlex. Состоит практически с таких же компонентов, как и Standart, но обладает дополнительным цинковым слоем. Это создает более надежную защиту и стойкость к коррозии.
• Что значительно увеличивает срок службы пластины.
На какие бренды автомобилей можно приобрести защитную пластину Кольчуга
Сегодня защиту поддона можно приобрести к любому автомобилю. Но, данный компонент подбирается индивидуально под модель машины. Популярными брендами на которые существует металлические пластины Кольчуга являются:
- • Volkswagen;
- • Mitsubishi;
- • Skoda;
- • Hyundai;
- • Nissan;
- • Ford;
- • Kia;
- • Audi;
- • Opel;
- • Mazda;
- • Jaguar и многие другие.
Популярные модели автомобилей
Во время выбора защитного компонента также внимание обращают и на модель машины. Сегодня популярностью пользуются пластины на:
- • Hyundai Sonata 7 LF;
- • Ford Focus 3;
- • Renault Megane 3;
- • Volkswagen Jetta 6;
- • Jeep Cherokee KL;
- • Skoda Octavia A5;
- • Nissan Rogue T32 USA;
- • Volkswagen Passat B7;
- • Skoda Fabia 2;
- • Ford Fusion USA;
- • Volkswagen Tiguan 1;
- • Audi A6 C7;
- • Volkswagen Golf 4;
- • и др..
Как осуществляется монтаж защитного компонента
Процесс установки не занимает много времени и его вполне реально осуществить самостоятельно без помощи специалистов. Но, важно соблюдать соответствующую инструкцию. А именно процесс установки выглядит следующим образом:
- Разобрать защиту на составляющие элементы.
- Транспортировочный кронштейн прикрепить к проушинам соответствующими болтами.
- Установить планку над отверстиями переднего моста.
- Переднюю часть пластины прикрепить к кронштейнам болтами.
- Заднюю часть к соответствующей планке.
- Затянуть все точки крепления.
Где заказать защиту
Компания Кольчюга предлагает только качественные защитные пластины к разным моделям автомобилей. Важно сразу после приобретения автомобиля позаботится о его защите, но необходимо правильно подобрать соответствующую модели машины пластину.
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