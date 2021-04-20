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среда, 21 апреля 2021 12:57

Кольчуга — лучшая защита двигателя, картера, поддона и днища авто

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Защита двигателя – необходимая часть современного автомобиля. Каждый автовладелец задумывается об ее покупке сразу же после приобретения машины. И все это неспроста.

Несмотря на неуклонный прогресс, дороги в Украине все еще трудно назвать идеальными. И это касается не только сельской местности, но и города. В первую очередь все это понимают автовладельцы. Каждый контакт с ямой, водой, камнями может негативно сказываться на нижней части машины. Поэтому, лучше позаботиться о данном моменте и сразу установить защиту картера.

  Защита двигателей Кольчюга
Защита двигателей Кольчюга

Когда может понадобиться защита

В первую очередь защита картера устанавливается на автомобили, которые вынуждены постоянно перемещаться по бездорожью. Кроме этого, данная пластина способна решить следующие важные задачи:

  • • сохранять двигатель, топливный бак, радиатора и другие компоненты от механических повреждений;
  • • предотвращает попадание во внутреннюю часть автомобиля грязи, воды и мусора;
  • • осуществляет защиту агрегатов от песка, гравия и влаги;
  • • способствует поддержанию оптимальной температуры узлов, которые подвержены постоянным нагрузкам;
  • • сохранение КПД в независимости от влияния внешних факторов.

Приобретенная и установленная защита поддона поможет сохранять целостность двигателя, обеспечит защищенность от потери масла. И в результате все компоненты будут находиться в сохранности и им не понадобиться дорогостоящий ремонт в случае повреждений.

Виды защиты от Кольчуга

Достаточно часто производители не оснащают автомобили защитными компонентами. А в некоторых случаях, если деталь и присутствует, то не всегда может выполнять все функции. Причиной этому может быть ненадежный материал. Поэтому, во время выбора важно обращать внимание не его.

Кроме этого, важным фактором является и шум, который может возникать после установки пластины. Чтобы избежать этого, нужно доверять только проверенным брендам.

Компания Защита двигателей Кольчуга предлагает следующие виды защиты:

  • • Standart. Это стальной тип защиты, который покрывается с двух сторон краской. Пластина способна выполнять все функции и защитить поддон от механических повреждений.
  • • ZiPoFlex. Состоит практически с таких же компонентов, как и Standart, но обладает дополнительным цинковым слоем. Это создает более надежную защиту и стойкость к коррозии.
    • Что значительно увеличивает срок службы пластины.

На какие бренды автомобилей можно приобрести защитную пластину Кольчуга

Сегодня защиту поддона можно приобрести к любому автомобилю. Но, данный компонент подбирается индивидуально под модель машины. Популярными брендами на которые существует металлические пластины Кольчуга являются:

  • • Volkswagen;
  • • Mitsubishi;
  • • Skoda;
  • • Hyundai;
  • • Nissan;
  • • Ford;
  • • Kia;
  • • Audi;
  • • Opel;
  • • Mazda;
  • • Jaguar и многие другие.

Популярные модели автомобилей

Во время выбора защитного компонента также внимание обращают и на модель машины. Сегодня популярностью пользуются пластины на:

  • • Hyundai Sonata 7 LF;
  • • Ford Focus 3;
  • • Renault Megane 3;
  • • Volkswagen Jetta 6;
  • • Jeep Cherokee KL;
  • • Skoda Octavia A5;
  • • Nissan Rogue T32 USA;
  • • Volkswagen Passat B7;
  • • Skoda Fabia 2;
  • • Ford Fusion USA;
  • • Volkswagen Tiguan 1;
  • • Audi A6 C7;
  • • Volkswagen Golf 4;
  • • и др..

Как осуществляется монтаж защитного компонента

Процесс установки не занимает много времени и его вполне реально осуществить самостоятельно без помощи специалистов. Но, важно соблюдать соответствующую инструкцию. А именно процесс установки выглядит следующим образом:

  1. Разобрать защиту на составляющие элементы.
  2. Транспортировочный кронштейн прикрепить к проушинам соответствующими болтами.
  3. Установить планку над отверстиями переднего моста.
  4. Переднюю часть пластины прикрепить к кронштейнам болтами.
  5. Заднюю часть к соответствующей планке.
  6. Затянуть все точки крепления.

Где заказать защиту

Компания Кольчюга предлагает только качественные защитные пластины к разным моделям автомобилей. Важно сразу после приобретения автомобиля позаботится о его защите, но необходимо правильно подобрать соответствующую модели машины пластину.

Если вы не знаете, как выбрать защиту, есть возможность обратиться за помощью к специалистам https://kolchuga.net.ua/. Не переплачивайте за ремонт двигателя, позаботьтесь о нем заранее, заказав защиту двигателя Кольчуга.

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