Кольчуга — лучшая защита двигателя, картера, поддона и днища авто

Защита двигателя – необходимая часть современного автомобиля. Каждый автовладелец задумывается об ее покупке сразу же после приобретения машины. И все это неспроста.

Несмотря на неуклонный прогресс, дороги в Украине все еще трудно назвать идеальными. И это касается не только сельской местности, но и города. В первую очередь все это понимают автовладельцы. Каждый контакт с ямой, водой, камнями может негативно сказываться на нижней части машины. Поэтому, лучше позаботиться о данном моменте и сразу установить защиту картера.

Защита двигателей Кольчюга

Когда может понадобиться защита

В первую очередь защита картера устанавливается на автомобили, которые вынуждены постоянно перемещаться по бездорожью. Кроме этого, данная пластина способна решить следующие важные задачи:

• сохранять двигатель, топливный бак, радиатора и другие компоненты от механических повреждений;

• предотвращает попадание во внутреннюю часть автомобиля грязи, воды и мусора;

• осуществляет защиту агрегатов от песка, гравия и влаги;

• способствует поддержанию оптимальной температуры узлов, которые подвержены постоянным нагрузкам;

• сохранение КПД в независимости от влияния внешних факторов.

Приобретенная и установленная защита поддона поможет сохранять целостность двигателя, обеспечит защищенность от потери масла. И в результате все компоненты будут находиться в сохранности и им не понадобиться дорогостоящий ремонт в случае повреждений.

Виды защиты от Кольчуга

Достаточно часто производители не оснащают автомобили защитными компонентами. А в некоторых случаях, если деталь и присутствует, то не всегда может выполнять все функции. Причиной этому может быть ненадежный материал. Поэтому, во время выбора важно обращать внимание не его.

Кроме этого, важным фактором является и шум, который может возникать после установки пластины. Чтобы избежать этого, нужно доверять только проверенным брендам.

Компания Защита двигателей Кольчуга предлагает следующие виды защиты:

• Standart. Это стальной тип защиты, который покрывается с двух сторон краской. Пластина способна выполнять все функции и защитить поддон от механических повреждений.

• ZiPoFlex. Состоит практически с таких же компонентов, как и Standart, но обладает дополнительным цинковым слоем. Это создает более надежную защиту и стойкость к коррозии.

• Что значительно увеличивает срок службы пластины.

На какие бренды автомобилей можно приобрести защитную пластину Кольчуга

Сегодня защиту поддона можно приобрести к любому автомобилю. Но, данный компонент подбирается индивидуально под модель машины. Популярными брендами на которые существует металлические пластины Кольчуга являются:

• Volkswagen;

• Mitsubishi;

• Skoda;

• Hyundai;

• Nissan;

• Ford;

• Kia;

• Audi;

• Opel;

• Mazda;

• Jaguar и многие другие.

Популярные модели автомобилей

Во время выбора защитного компонента также внимание обращают и на модель машины. Сегодня популярностью пользуются пластины на:

• Hyundai Sonata 7 LF;

• Ford Focus 3;

• Renault Megane 3;

• Volkswagen Jetta 6;

• Jeep Cherokee KL;

• Skoda Octavia A5;

• Nissan Rogue T32 USA;

• Volkswagen Passat B7;

• Skoda Fabia 2;

• Ford Fusion USA;

• Volkswagen Tiguan 1;

• Audi A6 C7;

• Volkswagen Golf 4;

• и др..

Как осуществляется монтаж защитного компонента

Процесс установки не занимает много времени и его вполне реально осуществить самостоятельно без помощи специалистов. Но, важно соблюдать соответствующую инструкцию. А именно процесс установки выглядит следующим образом:

Разобрать защиту на составляющие элементы. Транспортировочный кронштейн прикрепить к проушинам соответствующими болтами. Установить планку над отверстиями переднего моста. Переднюю часть пластины прикрепить к кронштейнам болтами. Заднюю часть к соответствующей планке. Затянуть все точки крепления.

Где заказать защиту

Компания Кольчюга предлагает только качественные защитные пластины к разным моделям автомобилей. Важно сразу после приобретения автомобиля позаботится о его защите, но необходимо правильно подобрать соответствующую модели машины пластину.

Если вы не знаете, как выбрать защиту, есть возможность обратиться за помощью к специалистам https://kolchuga.net.ua/. Не переплачивайте за ремонт двигателя, позаботьтесь о нем заранее, заказав защиту двигателя Кольчуга.