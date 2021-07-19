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понедельник, 19 июля 2021 15:25

Классы износостойкости линолеума

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Линолеум применяется в помещениях различной направленности. Купить линолеум можно в магазине "100 метров" для квартиры, дачи, для дома, офисных, общественных и даже производственных помещений. Наши продавцы точно подберут необходимый класс линолеума под Ваше помещение.

Покупая материал для конкретных целей, важно учитывать не только стиль оформления, цветовую гамму. Самыми важными критериями, влияющими на период эксплуатации материала, являются степень истирания и класс нагрузки.

Какие бывают виды линолеума по классам

Классификация линолеума определяется согласно системе EN 685. В зависимости от свойств, каждому напольному покрытию присваивается индекс, состоящий из двух цифр. Что значит каждая из них? Первая указывает на тип помещений, в которых может стелиться конкретный материал, а вторая обозначает степень допустимой нагрузки на пол.

Какой класс лучше? Все виды материала имеют свои особенности. К примеру, на кухню производители рекомендуют выбирать материал 23 класса или полукоммерческий 31-32 классов. Есть ли смысл стелить в помещении более дорогие варианты, цена на которые выше? В свою очередь, более дешевые классы изделий не способны выдержать нагрузку, которая наблюдается в таких помещениях.

 

21-23 класс для квартир и частного использования

В эту группу линолеумных покрытий входят изделия, предназначенные для использования в жилых помещениях, включая дома, квартиры, дачи:

• 21 – Эконом материал применяется в помещениях с кратковременной эксплуатацией или малой нагрузкой на пол. В перечень комнат входят спальни, кладовки в частных домах и квартирах, домашние библиотеки.
• 22 – Гетерогенный материал эксплуатируется в комнатах с умеренной интенсивностью использования. К помещениям относятся прихожие, гостиные, комнаты для детей.
• 23 – Линолеум tarkett премиум подходит для комнат с высокой нагрузкой на пол, которые находятся в жилых зданиях. Это могут быть коридор, прихожая. Подходит такое покрытие и для кухни.

  Какие бывают виды линолеума по классам
Какие бывают виды линолеума по классам

31-34 класс для служебных и офисных помещений

Классы применения этой группы имеют коммерческое и полукоммерческое назначение. Линолеум предназначен для офисных кабинетов, школьных коридоров, детских садов, медицинских учреждений и прочих зданий со средним уровнем проходимости:

• 31 – Материал стелится в кабинетах, конференц-залах, номерах в отелях и прочих комнатах с низкой степенью эксплуатации.
• 32 – Класс истираемости и прочности позволяет использовать линолеум в классных комнатах, бутиках, примерочных, офисных комнатах с небольшим количеством сотрудников и малоподвижными видами деятельности.
• 33 – Коммерческий линолеум таркетт применяется в магазинах, школах и коридорах различных учреждений с высоким уровнем проходимости.
• 34 – Самый прочный материал из данной группы предназначен для помещений с постоянной высокой интенсивностью эксплуатации, к которым относятся торговые центры, кассовые залы, помещения многоцелевой эксплуатации, аэропорты, вокзалы.

  Какие бывают виды линолеума по классам
Какие бывают виды линолеума по классам

41-43 класс линолеума для производств

В данную группу входят самые прочные материалы, которые применяются для производств, складов и прочих помещений с высокой степенью нагрузки на напольное покрытие.

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