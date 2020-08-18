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вторник, 18 августа 2020 16:20

Какое средство поможет избавиться от клопов в квартире?

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Сегодня, как избавиться от клопов в домашних условиях поможет разобраться дезинфектолог Сергей Ващенко.

"Ответ на этот вопрос, не всегда можно найти самому! Ведь клопы борются за свое существование и ваше решение о применении ядохимикатов в квартире, которыми травят клопов, не всегда гарантирует успех их истребления. Ведь постельные клопы очень устойчивы к многим средствам, применяемым против них.

В последние несколько лет несмотря на очень широкий ассортимент средств на рынке Украины, удовлетворить потребности покупателей было весьма трудно, в силу не высокой эффективности средств уничтожения постельных клопов, соответственно, интерес покупателей к ним начал угасать. Товар, как говориться, "приелся".

  Средство от клопов Биопротектор эффективный, стабильный, экономичный и безопасный
Средство от клопов Биопротектор эффективный, стабильный, экономичный и безопасный

Сегодня, на рынке Украины появилось современное средство от клопов Биопротектор, достаточно перспективное с точки зрения различных качеств, таких, как эффективность, стабильность, экономичность и безопасность. В сравнении с традиционными аэрозолями и порошками, спрей Биопротектор показывает более высокие результаты работы против клопов и тараканов. Гибель насекомых наступает от паралича и конвульсий через 4-6 часов после поступления инсектицида в организм насекомого в результате перевозбуждения центральной нервной системы", - подчеркнул Ващенко Сергей.

Купить средство от постельных клопов можно через онлайн заказ в интернет-магазине www.muhoboika.com.ua с доставкой в ваш город из Киева за один день.

Биопротектор от клопов - это принципиально новая форма эффективной борьбы с постельными клопами, которая имеет целый ряд преимуществ перед другими препаратами:

• Не имеет запаха и не оставляет никаких следов.
• Чрезвычайно низкая токсичность для людей и домашних животных.
• Препарат в удобной упаковке готов к применению.
• Прост в использовании.
• Качество, нашедшее подтверждение в Украине

Способ применения, меры предосторожности и условия хранения изложены в тексте этикетки и на сайте интернет-магазина Мухобойка.

  Средство от клопов Биопротектор эффективный, стабильный, экономичный и безопасный
Средство от клопов Биопротектор эффективный, стабильный, экономичный и безопасный

"На мой взгляд, появление на рынке Украины спрея Биопротектор от клопов – можно считать безусловно своевременным, так как его предшественники перестали справляться", - резюмировал дезинфектолог.

По вопросам приобретения средств борьбы с насекомыми обращаться:

г. Киев
просп. Победы 67, оф. 108
тел. (044) 578-22-50
muhoboika.com.ua
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