Какое средство поможет избавиться от клопов в квартире?

Сегодня, как избавиться от клопов в домашних условиях поможет разобраться дезинфектолог Сергей Ващенко.
"Ответ на этот вопрос, не всегда можно найти самому! Ведь клопы борются за свое существование и ваше решение о применении ядохимикатов в квартире, которыми травят клопов, не всегда гарантирует успех их истребления. Ведь постельные клопы очень устойчивы к многим средствам, применяемым против них.
В последние несколько лет несмотря на очень широкий ассортимент средств на рынке Украины, удовлетворить потребности покупателей было весьма трудно, в силу не высокой эффективности средств уничтожения постельных клопов, соответственно, интерес покупателей к ним начал угасать. Товар, как говориться, "приелся".
Сегодня, на рынке Украины появилось современное средство от клопов Биопротектор, достаточно перспективное с точки зрения различных качеств, таких, как эффективность, стабильность, экономичность и безопасность. В сравнении с традиционными аэрозолями и порошками, спрей Биопротектор показывает более высокие результаты работы против клопов и тараканов. Гибель насекомых наступает от паралича и конвульсий через 4-6 часов после поступления инсектицида в организм насекомого в результате перевозбуждения центральной нервной системы", - подчеркнул Ващенко Сергей.
Купить средство от постельных клопов можно через онлайн заказ в интернет-магазине www.muhoboika.com.ua с доставкой в ваш город из Киева за один день.
Биопротектор от клопов - это принципиально новая форма эффективной борьбы с постельными клопами, которая имеет целый ряд преимуществ перед другими препаратами:
Способ применения, меры предосторожности и условия хранения изложены в тексте этикетки и на сайте интернет-магазина Мухобойка.
"На мой взгляд, появление на рынке Украины спрея Биопротектор от клопов – можно считать безусловно своевременным, так как его предшественники перестали справляться", - резюмировал дезинфектолог.
По вопросам приобретения средств борьбы с насекомыми обращаться:
Комментарии