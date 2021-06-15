Какими бывают наполнители для дивана

Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

Один из основных факторов удачной покупки дивана – это его комфорт, напрямую зависящий от жёсткости поверхности для сидения. Жёсткость определяется типом и количеством наполнителя – в этом и попробуем разобраться.

Наполнение основной части состоит из основы (ламели, пружинные блоки или зиг-заги) и дополнительных материалов (синтепон, поролон, пенополиуретан). Каждый материал отличается эксплуатационными и качественными показателями.

В изготовлении диванов чаще всего используются комбинации описанных выше материалов. Например, идеальным решением для ежедневного ночного сна будет купить диван с матрасом из пружинных блоков, покрытых сверху войлоком и пенополиуретаном. Такая конструкция распределяет вес тела равномерно по всей поверхности, обеспечивая анатомически правильное положение позвоночника. Важно помнить, что пенополиуретан здесь будет играть роль смягчающего слоя, поэтому его толщина не должна быть меньше 4 см, ведь в ином случае диван будет слишком жёстким.

Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

В качестве основы используют три разновидности пружин: независимые блоки, змейки и пружинные блоки боннель. Змейки отличаются от других разновидностей типом растяжения – они натягиваются от края до края каркаса. Основные преимущества змеек – это бесшумность и создание идеально ровного сидения. Пружины-боннель соединены между собой и стоят вертикально. Их преимущество – способность выдерживать большую нагрузку. Помимо этого, для изготовления дивана с боннелями используется значительно меньше мягкого наполнителя, что сказывается на цене готового изделия.

Независимые блоки состоят из отдельных пружин, которые не соединены между собой и находятся в отдельных тканевых "футлярах". Преимущество такого диванного наполнителя – его мягкость и комфорт. Диваны с блоками лучше не использовать для ежедневного сна, ведь слишком мягкая поверхность не способна обеспечить правильное, здоровое положение спины во сне.

Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

Все эти модели диванов можно найти в магазине мебели https://www.meblium.com.ua – большой выбор позволит найти идеальный вариант! Любители плотной, жёсткой поверхности могут выбрать беспружинный диван. Его наполнение состоит из фанеры, которая играет роль основы, и пенополиуретана с повышенной жёсткостью. Подобная комбинация обеспечивает максимальную износостойкость и в разы увеличивает период эксплуатации. Такая модель почти не прогибается под весом пользователя и идеально подойдёт для гостиной или кухни.

Выбирайте подходящий диван и дополняйте свой интерьер!