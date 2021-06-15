Какими бывают наполнители для дивана

 
Ексклюзивы
1/5
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Просмотров: 180
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 504
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 549
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 738
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 945
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
В силовые структуры Беларуси берут склонных к садизму
Просмотров: 396
Если в социуме - говно, то так и поем"
Если в социуме - говно, то так и поем"
Просмотров: 369
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Кремль берет Лукашенко под контроль, чтобы не рыпался на Запад
Просмотров: 567
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
Бунт в КСУ: чего от Зеленского хотят судьи
7 Просмотров: 1377
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Вино Саакашвили и коровы Ляшко: как украинские политики начали лето
Просмотров: 1656
Фото
Все фото
3
13
3
4
19
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
Женские платья на любой вкус, покупай в магазине VVLEN
В &quot;Буковеле&quot; провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
В "Буковеле" провели экстремальный тест-драйв нового кроссовера Lexus
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Розетка рассказала о новом бренде детской одежды Minikin
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Новая коллекция Tally Waijl поможет девушкам оставаться соблазнительными в холодное время года
Принципы постоянного совершенствования &quot;Кайдзен&quot; стали темой конференции от компании &quot;Модерн-Экспо&quot;
Принципы постоянного совершенствования "Кайдзен" стали темой конференции от компании "Модерн-Экспо"
Видео
Все видео
Где купить качественную обувь для всей семьи
Где купить качественную обувь для всей семьи
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"ЦБТ Страхование" - приумножение своего капитала без рисков
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
"Сніданок з 1+1" начал розыгрыш сертификатов на 1000 гривен и путешествия по Европе
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
Киевлянин выиграл миллион в "Лото-Забава"
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
СК "Атлант" избежала кризисных явлений на рынке столичной недвижимости
Интервью
1/5
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 144
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 774
Зеленский оказался под олигархами
Зеленский оказался под олигархами
Просмотров: 531
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Что станет для власти Зеленського политическим самоубиством
Просмотров: 468
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Украина может обеспечить себя собственным бензином: что нужно для этого
Просмотров: 2745
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
15 июня 2021
Просмотров: 27
Шевченку згадають усе
Наприкінці травня національна команда України розпочала вирішальний етап підготовки до Євро. Футболістів зібрали помічники Андрія Шевченка. Головного ...
вторник, 15 июня 2021 17:32

Какими бывают наполнители для дивана

  Комментировать
  Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов
Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

Один из основных факторов удачной покупки дивана – это его комфорт, напрямую зависящий от жёсткости поверхности для сидения. Жёсткость определяется типом и количеством наполнителя – в этом и попробуем разобраться.

Наполнение основной части состоит из основы (ламели, пружинные блоки или зиг-заги) и дополнительных материалов (синтепон, поролон, пенополиуретан). Каждый материал отличается эксплуатационными и качественными показателями.

В изготовлении диванов чаще всего используются комбинации описанных выше материалов. Например, идеальным решением для ежедневного ночного сна будет купить диван с матрасом из пружинных блоков, покрытых сверху войлоком и пенополиуретаном. Такая конструкция распределяет вес тела равномерно по всей поверхности, обеспечивая анатомически правильное положение позвоночника. Важно помнить, что пенополиуретан здесь будет играть роль смягчающего слоя, поэтому его толщина не должна быть меньше 4 см, ведь в ином случае диван будет слишком жёстким.

  Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов
Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

В качестве основы используют три разновидности пружин: независимые блоки, змейки и пружинные блоки боннель. Змейки отличаются от других разновидностей типом растяжения – они натягиваются от края до края каркаса. Основные преимущества змеек – это бесшумность и создание идеально ровного сидения. Пружины-боннель соединены между собой и стоят вертикально. Их преимущество – способность выдерживать большую нагрузку. Помимо этого, для изготовления дивана с боннелями используется значительно меньше мягкого наполнителя, что сказывается на цене готового изделия.

Независимые блоки состоят из отдельных пружин, которые не соединены между собой и находятся в отдельных тканевых "футлярах". Преимущество такого диванного наполнителя – его мягкость и комфорт. Диваны с блоками лучше не использовать для ежедневного сна, ведь слишком мягкая поверхность не способна обеспечить правильное, здоровое положение спины во сне.

  Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов
Магазин мебели meblium.com.ua имеет большой выбор моделей диванов

Все эти модели диванов можно найти в магазине мебели https://www.meblium.com.ua – большой выбор позволит найти идеальный вариант! Любители плотной, жёсткой поверхности могут выбрать беспружинный диван. Его наполнение состоит из фанеры, которая играет роль основы, и пенополиуретана с повышенной жёсткостью. Подобная комбинация обеспечивает максимальную износостойкость и в разы увеличивает период эксплуатации. Такая модель почти не прогибается под весом пользователя и идеально подойдёт для гостиной или кухни.

Выбирайте подходящий диван и дополняйте свой интерьер!

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какими бывают наполнители для дивана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
июня

"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук

Погиб исследователь Голодомора

Застрелили министра внутренних дел

Глава МИД обматерил Путина

В центре города взорвался автомобиль

СССР аннексировал Литву, Латвию и Эстонию

Первый успешный перелет Атлантики завершился тем, что самолет перевернулся

Самое читаемое
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
Мадонна поразила фанов фотографиями в нижнем белье
5
 Просмотров: 5985
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
Гороскоп на 14-20 июня: кому на этой неделе будет везти больше всего
 Просмотров: 4284
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье
Приметы: что сделать сегодня, чтобы в семью пришло счастье Просмотров: 3681
&quot;Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы &quot;прохлаждаемся&quot; - украинские воины обратились к горе-блогерше
"Приглашаем тебя с мужем на позицию, где мы "прохлаждаемся" - украинские воины обратились к горе-блогерше
 1 Просмотров: 3582
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов Просмотров: 3231
Новости компаний
Почему кондиционер – лучший подарок родителям: экспертный ответ
Почему кондиционер – лучший подарок родителям: экспертный ответ
Marketing Link ждет гостей в рамках самого ожидаемого мероприятия ІТ-сезона 2021
Marketing Link ждет гостей в рамках самого ожидаемого мероприятия ІТ-сезона 2021
Услуги компании "Чистый воздух"
Услуги компании "Чистый воздух"
Металлочерепица в ассортименте от компании "Завод Модуль"
Металлочерепица в ассортименте от компании "Завод Модуль"
Каждый донор в Черкассах получил пакет с клубникой
Каждый донор в Черкассах получил пакет с клубникой
Больше всего комментируют
7
"Бедные и от того все проблемы" - каким будет место Украины в мире за 5 лет
3
Зеленскому поставили четверку с натяжкой по 10-балльной шкале
2
Агрессия России не делает невозможным вступление Украины в НАТО - Байден
1
Затолкал в авто и изнасиловал: рецидивист похитил на вокзале 20-летнюю женщину
1
Партию Зеленского назвали московскими прихвостнями - депутатов пикетировали
Голосов: 296
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть