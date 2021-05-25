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среда, 26 мая 2021 11:48

Какие есть лимиты и ограничения по переводу с карты на карту

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Какие есть лимиты и ограничения по переводу с карты на карту
Сервис iPay.ua позволяет оплачивать товары и услуги и переводить средства между картами банков

Быстрый перевод из карты на карту с помощью мобильного или ПК — услуга, которой пользуются большинство жителей Украины. Моментальные транзакции с высокой степенью безопасности каждой денежной операции гарантирует платежный онлайн-портал iPay.ua. Снятие средств проводится по упрощенной схеме — достаточно заполнить шаблон на сайте и ввести данные отправителя и получателя. После СМС-подтверждения деньги сразу поступают на карту.

Перевод средств онлайн с помощью сервиса iPay.ua

Чтобы перебросить деньги, достаточно:

1. Пройти на сайт по ссылке https://www.ipay.ua/ua/p2p с телефона или ПК.
2. Указать реквизиты карты отправителя (номер, CVV, срок действия) и номер мобильного для обратной связи.
3. Указать данные получателя.
4. При необходимости заполнить короткую форму и отправить получателю сообщение.
5. С помощью СМС с одноразовым защитным кодом подтвердить платеж.

За услугу снимается комиссия - ее размер рассчитывается автоматически и составляет 1% от суммы плюс 5 грн.

Какие существуют лимиты при переводе денег

Сервис iPay.ua позволяет оплачивать товары и услуги и переводить средства между картами банков с учетом следующих ограничений:

● За одну операцию можно снять не более 25 тысяч грн.
● За сутки перевод не должен превышать 110 тысяч грн.
● Максимальная сумма в месяц - не выше 220 тысяч грн.

Существует и ряд лимитов по числу денежных переводов:

● За сутки - не больше 25 раз от одного пользователя.
● За месяц - не больше 100 денежных переводов.

Сервис использует более 50 украинских банков, потому не важно, на карточку какого финансового учреждения выполняется перевод.

Перевести деньги с карты на карту без ограничений

Денежные операции онлайн никогда еще не были такими простыми. На сайте iPay.ua не нужна обязательная регистрация пользователя и подключение банковской карты. Зайти на сайт можно из мобильного или другого устройства в режиме 24/7, в том числе в праздничные дни. Владельцы карт Visa / MasterCard могут без ограничения снимать и переводить как личные, так и кредитные средства — размер комиссии при этом не изменяется. Зарегистрированные пользователи могут создавать в личном кабинете шаблоны и переводить деньги в два клика, а также просматривать архив платежей и зарабатывать бонусы.

ФК ООО "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ" - финансовое учреждение, зарегистрированное в установленном законодательством Украины порядке, которое предоставляет услуги на основании Лицензии НБУ (№3 от 11.11.2013 года) на перевод денежных средств. Свидетельство нацкомфинуслуг о регистрации финансового учреждения ФК №342 от 02.10.2012 года.

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