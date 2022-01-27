Как вырастить дома настоящую хурму – советы садоводам

Хурма — сладкий, вкусный и очень полезный плод. Экзотическое лакомство традиционно начинают продавать в конце осени и на протяжении всей зимы. Невзирая на то, что хурма в природе в Украине не встречается, местные садоводы смогут приспособить саженцы этого растения под местные климатические условия. Соответственно, для получения богатого урожая нужен только качественный посадочный материал, то есть саженцы хурмы.

Польза хурмы для здоровья человека

Привлекательность экзотического лакомства заключается в его высокой функциональности. В составе этого аппетитного продукта содержится множество ценных веществ, в первую очередь — бета-каротина. Данный элемент позволяет

● укрепить зрение, сделать его острее;

● защитить легкие от распространенных серьезных заболеваний, включая, пневмонию и бронхит.

Еще саженцы этой культуры, которую многие садоводы решают выращивать в Украине, приобретают по иным причинам. Часто хурма становится настоящим спасением при расстройстве желудка. Плод отлично скрепляет, потому благодаря его употреблению можно избежать диареи.

Еще одна причина для приобретения саженцев хурмы — положительное воздействие на почки. Если вырастить самостоятельно такое растение и собрать урожай, который затем пойдет в пищу, то можно эффективно вывести вредные соли из тканей организма. При этом в плодах много магния, который благоприятно сказывается на здоровье почек и состоянии нервной системы. Потому употреблять данный продукт полезно тем, кто столкнулся с нервными расстройствами, апатией, депрессией.

Саженцы хурмы можно купить, чтобы вырастить из них настоящее дерево и дождаться вкусных плодов, которые станут отличным источником энергии. Это лакомство очень сладкое. За счет высокого содержания сахаров в них насытиться можно очень быстро.

Еще такие оранжевые плоды станут прекрасным решением в рамках домашней косметологии. Хурму можно использовать для приготовления масок для лица, чтобы:

● устранить прыщи;

● повысить упругость кожи;

● быстро справиться с ранками и трещинками на коже.

Также хурма полезна для сосудов и здоровья сердца.

Правила выращивания культуры

Многие украинские садоводы опасаются покупки саженцев хурмы, так как не знают принципов ее выращивания. Посадка растения производится ранней весной или поздней осенью. В марте-апреле сажать эту культуру рекомендуется жителям центральных и северных регионов. Поскольку эта разновидность любит тепло, важно укутывать саженцы во избежание промерзания и дальнейшей гибели кустов. Для утепления рекомендуется использовать натуральные материалы:

● картон;

● бумагу;

● камыш.

Такие варианты отлично пропускают кислород. Потому саженцы не смогут сопреть и задохнуться.

При посадке растения в осенний период следует отказаться от удобрений. Внесение подкормок нужно перенести на август. Специальные добавки укрепят ствол, подпитают корневую систему, чтобы культура проще и комфортнее перенесла зиму.

Кустам для нормального развития требуется обилие солнца и щедрый полив. Также рекомендуется систематически обрезать растение. При соблюдении всех основных правил выращивания хурмы получить с каждого куста первые плоды можно уже через 5 лет с момента посадки. Собирать хурму легко, так как она крупная и плотная. Обычно с 1 куста удается снять от 40 до 55 кг продукции. Конкретные цифры, как и вкус, размеры плодов, зависят от сорта растения

Грамотная покупка саженцев хурмы

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