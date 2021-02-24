В салонах красоты мастер макияжа смотрит не только непосредственно на лицо женщины, но и на ее отражение в зеркале, в процессе поэтапного нанесения косметики. Таким образом есть возможность оценить результат как бы со стороны. Если женщина наносит макияж самостоятельно, тогда гримерное зеркало с подсветкой ей просто является необходимым.

Зеркала для качественного нанесения макияжа — основные характеристики, виды и преимущества

Выше представленное изделие может устанавливаться на тумбочке, оригинальной полочке в спальной комнате или быть подвешенным просто на стене. Идеально отполированная поверхность отображает образы в идеале без искажений. Но главной чертой подобных зеркал есть наличие подсветки. Данные зеркала позволяют во время нанесения макияжа выправить различные ошибки, оценить свой внешний вид и выполненную работу.

Если женщина наносит макияж самостоятельно, тогда гримерное зеркало с подсветкой ей просто является необходимым

Зеркала для макияжа могут иметь разную форму. В большинстве моделей она прямоугольная или квадратная, но может быть также круглой, овальной. Элементы подсвечивания размещаются:

• снаружи непосредственно на самом зеркальном полотне;

• внутри, когда лампочки светодиодные размещены под матовой поверхностью;

• в виде своеобразного узора, геометрической фигуры для украшения самого изделия.

Перед тем, как выбрать зеркало с подсветкой необходимо обратить внимание на тип покрытия, которое наносят на поверхность сзади. Оно бывает: серебряным, титановым, алюминиевым с медью и амальгамным. Качество отражения зависит от типа данного покрытия. Стоит отметить, что каждое из них по своему передает цвета и их оттенки. Более дешевым и менее качественным можно считать амальгамное. Если есть желание подвесить зеркало с подсветкой в ванной, тогда отдайте предпочтение зеркалам с серебрянным покрытием. Они устойчивы к повышенной влаге, но их стоимость выше. Но самыми дорогими есть титановые изделия. Такие зеркала максимально точно отражают изображения без искажений и являются особо прочными.

Если женщина наносит макияж самостоятельно, тогда гримерное зеркало с подсветкой ей просто является необходимым

Настольное зеркало обязательно имеет устойчивую подставку или аккуратные ножки. Для крепления настенных зеркал используют специальный кронштейн. Настольные зеркала некоторых моделей могут вращаться на сто восемьдесят или триста шестьдесят градусов.

Продвинутыми в технологичном плане изделиями несомненно есть сенсорные зеркала для макияжа с ЛЭД-подсветкой. При использовании подобного зеркала получается максимально точный макияж. В обычных моделях лампы могут быть большими или маленькими — светодиодными.

В процессе выбора изделия специалисты Taburetka.ua советуют отдавать предпочтение моделям прямоугольной или овальной формы с надежной фиксацией на стене. Лучше всего, если подсветка излучает дневной свет. Подобная подсветка не искажает изображение. В процессе выбора, значение имеет также цена, но это уже сугубо индивидуальный вопрос, который зависит от Вашего бюджета.

Если женщина наносит макияж самостоятельно, тогда гримерное зеркало с подсветкой ей просто является необходимым