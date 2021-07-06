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вторник, 06 июля 2021 16:24

Как выбрать тканевые ролеты в спальню?

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На первый взгляд кажется, что подобрать тканевые ролеты для спальни очень легко и просто, ведь на рынке представлен огромный ассортимент рулонных штор в разной цветовой гамме и с различными видами крепления. Однако, все не так просто. При выборе тканевых ролетов необходимо учесть множество нюансов для того, чтобы конструкция не только справлялась со своим функциональным предназначением, но и сочеталась с интерьером помещения. Не стоит нивелировать значение декора, ведь именно он способен правильно расставить акценты в комнате и привнести в нее частичку тепла и уюта.

  Как выбрать тканевые ролеты?
Как выбрать тканевые ролеты?

На что обратить внимание при выборе тканевых ролет?

Цвет и фактура ткани. Выбирая цвет полотна ролет необходимо помнить важное правило: "Оттенок штор должен быть или на несколько оттенков темнее, или на несколько тонов светлее стен помещения, в противном случае этот элемент декора сольется с общей цветовой гаммой комнаты и будет выглядеть невзрачно, а сама комната - уныло". В спальне с однотонными стенами хорошо будут смотреться тканевые ролеты с интересными принтами, сочетающимися с постельным бельем, картинами, коврами и т.д. Для помещений с цветными обоями больше подойдут монохромные тканевые ролеты в тон. К рулонным шторам применимы все универсальные правила воздействия на визуальное восприятие. Вертикальные полоски зрительно увеличат высоту потолков, горизонтальные полосы - расширят помещение, ролеты в желтых, оранжевые и красных оттенках - добавят теплоты в помещение, а голубые и сиреневые оттенки - визуально привнесут прохладу в помещение.

Стойкость к воздействию световых источников. Вряд ли кому-то захочется просыпаться раньше времени из-за ярких солнечных лучей, попадающих прямо в глаза или мучится от невозможности уснуть из-за яркого света уличных фонарей. Но при этом, светопроницаемость все же должна быть на достаточном уровне, комфортном для пребывания в зашторенном помещении. Чаще всего для спален выбирают тканевые ролеты "день-ночь" или блэкаут (поглощают солнечный свет, легко стираются в машинке, обладают длительным эксплуатационным сроком и безопасны для здоровья).

  Как выбрать тканевые ролеты?
Как выбрать тканевые ролеты?

Тип крепления. Сегодня в магазинах можно найти ролеты открытого типа, закрытого типа, а также рулонные шторы с электроприводом. Последние имеют ряд преимуществ, а именно:

• одновременно можно закрыть и открыть несколько окон (удобно для больших спален, максимально комфортно для владельцев);
• отсутствие лески и цепочек, которые могут запутаться на окнах больших размеров (для стандартных спален в целях экономии вполне подойдут шторы закрытого и открытого типа);
• удобны для больших оконных проемов, а также высоко размещенных и труднодоступных окон (чаще всего их устанавливают в загородных домах с высокими потолками).

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