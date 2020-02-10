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понедельник, 10 февраля 2020 13:55

Как выбрать шкаф купе

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Шкаф купе – универсальная система хранения вещей, которая подойдет как для классического интерьера, так и для современного. Эксперты рекомендуют четко определить ваши потребности и не экономить. Шкаф купе – это и модно, и практично. Удобство и функциональность, экономия места и эстетичность. Как правильно купить шкаф купе и не ошибиться с выбором? Читайте далее.

  Шкаф купе – это и модно, и практично
Шкаф купе – это и модно, и практично

Выбираем шкаф купе: рекомендации экспертов

В первую очередь, выберите компанию Табуретка, здесь вы сможете купить шкаф купе недорого. Затем определитесь с размером и дизайном. Если у вас подрастают дети, то рекомендуется выбирать большой шкаф купе на заказ. Далее предлагаем ознакомиться с полезными советами, которые помогут вам совершить удачную покупку и не разочароваться в будущем.

1. Тренды – наше все. На мебельных рынках постоянно обновляется ассортимент, благодаря чему вы можете выбрать любую модель. К примеру, угловой шкаф удачно впишется в рабочий кабинет. Дизайн – тоже дело вкуса, но помните, что элементы мебели должны сочетаться между собой.

2. Не забывайте об особенностях помещения. Выбирайте шкаф, исходя из площади вашей квартиры или дома. Для просторного помещения подойдет модульные, корпусные и встроенные шкафы купе. Для вытянутой и узкой комнаты рекомендуется выбирать угловую, прямую, полувстроенную или радиусную систему хранения вещей.

3. Разные механизмы дверей шкафов купе. Выделяются следующие виды: раздвижные, навесные и подвесные.

  Шкаф купе – это и модно, и практично
Шкаф купе – это и модно, и практично

4. Потребности = возможности. Советуем определить два момента при выборе шкафа купе. Первый – какие вещи будут храниться в шкафу. Второй – обдумайте свои возможности. Позволяет ли площадь вашего жилья установить глубокий шкаф? Новая система хранения уместит в себя все ваши вещи? Кажется, что эти пункты очевидны, но нет, так как практика доказывает обратное. Согласитесь, Вы наверняка задумывались о том, куда вам поставить пылесос или гладильную доску?

5. Экономия на качестве – недолговечность шкафа купе, а также вред для вашего здоровья. Давайте будем честны: качественные комплектующие не могут стоить дешево. Если вы увидели заманчиво низкую цену, рекомендуется не спешить с покупкой. В скором времени вы можете столкнуться с потребностью в замене дешевого шкафа. К тому же, от некачественных деталей исходят вредные испарения, которые могут навредить Вашему здоровью.

Данные рекомендации помогут Вам выбрать качественный, стильный и функциональный шкаф купе.

  Шкаф купе – это и модно, и практично
Шкаф купе – это и модно, и практично
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